75% опрошенных россиян пользуются сервисами для знакомств

Опрос* «Леди Mail.ru» (проект VK) и Роскачества показал: россияне серьезно относятся к сервисам для поиска партнера. Треть пользователей сервисов для знакомств нашла в них пару В топе самых известных среди россиян сервисов для знакомств Mamba, «VK Знакомства» и Loveplanet. Об этом CNews сообщили представители VK.

Абсолютное большинство опрошенных хотя бы раз пользовались сервисами онлайн-знакомств – этот вариант ответа выбрали 75% участников опроса. Говоря о своем опыте использования приложений, треть респондентов (33%) отметили, что их опыт был успешным или скорее успешным. Нейтральным сочли опыт еще 24% опрошенных. Скорее неуспешным – 17% респондентов, неуспешным – 26%.

Почти каждый второй ответивший, то есть 46%, отметил, что в последний раз сервисами для онлайн-знакомств пользовался более года назад. 17% указали, что открывают такие приложения или сайты каждый день, 15% в последний раз заглядывали в профиль меньше месяца назад, 14% – от месяца до полугода, а 8% – заходили в сервисы около года назад.

VK Цели использования сайтов знакомств

Цели у россиян самые разные: 42% хотят серьезных отношений, 15% – заходят пофлиртовать, 13% – настроены на интимные отношения, по 10% ищут новых друзей и знакомых или людей, с кем смогут обсудить свои интересы и хобби, чуть более 5% – партнеров для совместных активностей вроде спорта или путешествий. Около 5% затруднились ответить о целях.

При этом цели у мужчин и женщин расходятся. 50% представительниц женского пола регистрируются в сервисах онлайн-знакомств для серьезных отношений, в то время среди мужчин таких только 33%. За интимными отношениями приходят только 23% мужчин и 5% женщин. Просто флиртуют 19% мужчин и лишь 11% женщин.

Большинство пользователей сервисов для знакомств оценивают партнера по фото, возрасту и интересам

В анкете потенциальной пары важнее всего оказалась фотография – ее с особенным вниманием оценивают 21% россиян. 20% смотрят на возраст, 16% – на интересы, 12% – на физическое расстояние, для такого же числа респондентов важно описание профиля. Почти 8% обращают внимание на психотип, около 6% – на материальный достаток или занятость, для 4% особенно важна верификация сервиса, и еще 1% поделились собственным ответом – большинство из них в первую очередь смотрят на рост, наличие детей и образование (причем для некоторых важен диплом из высшего учебного заведения), другие – ищут знак зодиака или семейный статус, третьи – проверяют наличие татуировок и оценивают схожесть ценностей.

Мужчины преимущественно обращают внимание на фото: этот пункт анкеты важен для 25% представителей этого пола против 19% женщин. Для женщин оказались важнее, чем для мужчин, материальный достаток и наличие работы – их выбрало 8% респондентов женского пола против 2% мужчин. Также некоторые женщины внимательно читают описание и не лайкают анкеты, в которых мужчина не рассказывает о себе, а делится требованиями к партнершам.

VK Как пользователи оценивают анкеты

Кое-что россияне желают добавить в приложения для знакомств. Так, 26% хотели бы видеть тревожную кнопку на случай неприятных ситуаций. Этот ответ чаще выбирали женщины, чем мужчины: 34% против 14%.

19% принявших участие в опросе отметили, что им не хватает фильтра по внешним параметрам – росту, цвету волос и подобным критериями (этот варианты чаще всего выбирали мужчины: 28% ответов представителей мужского пола против 13% от женщин).

18% хотели бы заранее знать статус предыдущих отношений (он почти в равной степени волнует и мужчин, и женщин – результаты представительниц прекрасного пола оказались всего на 1% ниже), 17% – видеть привязанные аккаунты в социальных сетях, 16% – мечтают о возможности попасть в сообщество по интересам, а 4% поделились собственным вариантом ответа. Например, некоторые участники опроса хотели бы видеть оценки и комментарии других пользователей, а еще – фильтры по социальным параметрам.

* В опросе «Леди» (проект VK) и Роскачества приняло участие 6442 человек. Из них 58% – женщины. Исследование проводилось с 19 по 25 марта 2024 г.