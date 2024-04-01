Исследование МТС: каких специалистов в Петербурге чаще всего ищут онлайн

ПАО «МТС», платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» и сервис онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали, насколько оцифрованы HR-процессы в российских компаниях. Петербург — лидер среди регионов по популярности онлайн-собеседований на всех стадиях трудоустройства. Чаще всего в Северной столице в дистанционном формате собеседуют программистов и менеджеров по продажам и работе с клиентами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным исследования, дистанционные собеседования наиболее востребованы у компаний из Петербурга и Москвы. Хотя московские организации проводят больше всех онлайн-собеседований на первом этапе (55%), этот формат на протяжении всего трудоустройства активно используют именно петербургские работодатели (35%). В остальных российских регионах только 22% компаний полностью собеседуют кандидатов в режиме онлайн.

Чаще всего петербургский бизнес прибегает к онлайн-собеседованиям при поиске менеджеров по продажам и работе с клиентами (48%), программистов (30%), бухгалтеров и экономистов (25%). Компании из Северной столицы назвали три основных причины выбора в пользу удаленного формата: экономия времени (70%), поиск кандидатов в других городах (50%) и удобство организации встречи с кандидатами (45%).

Несмотря на востребованность онлайн-коммуникаций работодатели в Петербурге отмечают и сложности найма в таком режиме. Так, затруднения вызывают контроль сотрудников (88%), онбординг (более трети компаний по стране отметили эту сложность) и долгий документооборот (каждый четвертый из опрошенных по стране озвучил эту причину).

Больше половины опрошенных российских компаний (62%) считают, что автоматизация HR-процессов повышает эффективность подбора персонала. Тем не менее, у 42% из них поиск и найм кандидата не автоматизирован, добавляют авторы исследования. Чуть больше половины микропредприятий (численность – менее 50 сотрудников) работают полностью вручную, у 72% крупнейших компаний (численность – более 3000 сотрудников) процессы так или иначе оцифрованы.

Отдельно эксперты проанализировали использование искусственного интеллекта (ИИ) в процессе подбора и адаптации сотрудников. Только 5% компаний по всей стране применяют его в найме, 46% организаций планируют внедрить инструменты на основе ИИ, остальные 49% таких планов пока не строят. Почти треть российских работодателей считает, что искусственному интеллекту можно делегировать первичный скрининг, ранжирование резюме и отклики на вакансии. Четверть представителей компаний уверены, что алгоритмы уже способны оценивать резюме, а 18% — могут информировать участников рынка труда о компании.

В опросе hh.ru и «МТС Линк» приняли участие 388 респондентов — лиц, принимающих решение о найме, из компаний разного размера — от микропредприятий с менее, чем 50 сотрудниками, до крупнейших организаций со штатом более 3000 человек. Наибольшее число принявших участие в исследовании — HR-менеджеры и специалисты по подбору персонала (55%), 27% — HR-директора и руководители отделов по управлению персоналом. Остальные респонденты — руководители департаментов, топ-менеджмент (включая CEO) и внештатные рекрутеры.

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«Вебинар Технологии» (бренд «МТС Линк») — российский разработчик сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы, входит в цифровую экосистему МТС. «МТС Линк» включает в себя решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, крупных виртуальных и гибридных мероприятий, создания собственных курсов и интерактивных онлайн-досок. Корпоративный мессенджер собственной разработки находится в стадии тестирования. За год на платформе проходит около 5 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн пользователей. Компания «Вебинар Технологии» имеет собственную серверную инфраструктуру на территории России, а ее сервисы зарегистрированы в реестре отечественного ПО.

hh.ru — платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 523 тыс. компаний. База компании содержит 66 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2023 г. составило свыше 1,18 млн ежемесячно. HeadHunter – аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.