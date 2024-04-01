«Магнит Маркет» открыл первые 100 ПВЗ в магазинах «Магнит»

Маркетплейс «Магнит Маркет», который розничная сеть «Магнит» запускает на базе приобретенной онлайн-площадки KazanExpress, открыл первые 100 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в магазинах ритейлера. Дальнейшее масштабирование сети ПВЗ на базе торговых точек «Магнит» позволит большему числу клиентов маркетплейса получать заказы в удобных локациях рядом с домом, а ритейлеру – привлечь дополнительный трафик в свои магазины. Об этом CNews сообщили представители «Магнит».

Большинство новых ПВЗ «Магнит Маркета» открыты в Республике Татарстан, включая около 50 точек в Казани. Новые ПВЗ также заработали в Уфе, Тольятти и Самаре. Кроме того, «Магнит Маркет» начал готовиться к выходу в регионы, где ранее не был представлен KazanExpress: маркетплейс тестирует работу первых десяти ПВЗ в Москве. Всего новые пункты выдачи заказов «Магнит Маркета» были открыты в 13 городах в торговых точках «Магнит» «у дома» и дрогери «Магнит Косметик».

«Магнит Маркет» тестирует различные конфигурации ПВЗ, чтобы выбрать оптимальные варианты с точки зрения покупательского опыта и особенностей форматов магазинов. Так, в трех магазинах «у дома» в Казани ПВЗ работают в формате корнеров – выделенных зон площадью около 4 кв. м. В остальных магазинах «у дома» ПВЗ организованы в формате «стола директора магазина». В «Магнит Косметик» выдача заказов осуществляется на кассах.

Первый ПВЗ «Магнит Маркета» в магазине «Магнит» был открыт в феврале 2024 г. в Казани. К концу 2024 г. количество ПВЗ в магазинах «Магнит» планируется увеличить кратно. В ближайшие месяцы новые пункты выдачи заказов «Магнит Маркета» будут открываться в Татарстане, Башкортостане, Пермском крае, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Воронежской, Липецкой областях, а также в Москве и Московской области.

Одним из ключевых преимуществ маркетплейса «Магнита» является быстрая доставка заказов за один день. По мере развития сервиса ритейлер будет задействовать собственные логистические мощности, чтобы сохранить быструю доставку и повысить ее эффективность. В марте «Магнит» открыл первый сортировочный центр «Магнит Маркета» на базе собственного распределительного центра в Тольятти. Теперь часть заказов, которые собираются на складе маркетплейса, поставляются в пункты выдачи заказов в регионе через новый сортировочный центр. В Москве маркетплейс запустил сервис кросс-докинга, чтобы ускорить доставку товаров селлеров на склад «Магнит Маркета» в Зеленодольске.

Константин Измайлов, генеральный директор маркетплейса «Магнит Маркет»: «Параллельно с продолжающейся интеграцией KazanExpress мы начали развитие сети пунктов выдачи заказов маркетплейса на базе магазинов «Магнит», число которых превышает 29 тыс. по всей стране. Использование инфраструктуры ритейлера поможет нам сохранить одно из ключевых преимуществ «Магнит Маркета» - доставку заказов до покупателей на следующий день даже на этапе активного роста и географического расширения бизнеса маркетплейса. Быстрая доставка в сочетании с широким предложением товаров и низкими ценами позволят «Магнит Маркету» претендовать на одну из лидирующих позиций среди маркетплейсов».

«Магнит» в ноябре 2023 г. приобрел KazanExpress и приступил к интеграции этой площадки для запуска на ее основе собственного маркетплейса «Магнит Маркет». Приложение, сайт, ПВЗ, склады и собственный транспорт KazanExpress в ближайшее время начнут менять внешнее оформление и будут работать под новым брендом.

Сеть ПВЗ «Магнит Маркета» с учетом новых открытий насчитывает свыше 600 точек более чем в 120 городах.

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 30 сентября 2023 г. сеть «Магнит» насчитывала 28 707 магазинов, расположенных в 4 218 населенных пунктах России и Республике Узбекистан. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 сентября 2023 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5422 автомобилей. В соответствии с результатами компании по МСБУ 17, ее выручка за девять месяцев 2023 г. составила 1858 млрд руб., EBITDA – 124 млрд руб.