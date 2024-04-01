Нейросеть Kaiber AI снова доступна специалистам по визуальному контенту

Сервис GetPayAll позволит россиянам оплачивать подписку на нейросеть Kaiber AI в рублях. Об этом CNews сообщили представители Kaiber AI.

Платформа является помощником в работе специалистов по визуальному контенту: от SMM-менеджеров до фотографов

Kaiber AI — передовая нейросеть, созданная для формирования анимированных видео на основе загруженных изображений, аудиозаписей и видеороликов. Искусственный интеллект легко преображает фотографии в анимации, стилизованные под киберпанк, аниме или вестерн, а благодаря интуитивному интерфейсу освоение всех функций занимает всего 30 минут.

Нейросеть позволяет загружать различные типы мультимедиа для создания видеороликов: изображения, загружать файлы изображений можно в форматах JPEG, PNG и GIF; видео, Kaiber поддерживает загрузку видеофайлов в распространенных форматах, таких как MP4, MOV и AVI, использовать их можно в качестве исходного материала или включить их в процесс создания видео; аудио, можно загружать аудиофайлы в форматах MP3, WAV и AAC, эти аудиофайлы можно использовать для добавления фоновой музыки или звуковых эффектов к вашим видео; текст, Kaiber позволяет вводить текст непосредственно на платформу, можно использовать текстовые подсказки для создания видеоконтента на основе предоставленного текста.

На платформе есть три тарифа.

Explorer включает в себя 7-дневную бесплатную пробную версию и 100 кредитов. Пользователь сможет создавать видео продолжительностью до одной минуты, анимацию, преобразовывать изображения в видео и делать раскадровку.

Pro тариф ежемесячно дает тысячи кредитов, обеспечивает создание видео продолжительностью до восьми минут и дарит высококлассное разрешение 1080p и 4K.

В этом Artist пользователю доступно 2,5 тыс. кредитов, все функции предыдущего тарифа, а также бета-доступ для тестирования новых функций Kaiber AI.

С помощью сервиса GetPayAll оплату площадки Kaiber AI можно провести в рублях с помощью одноразовых карт или через оператора. Юридические лица смогут оплачивать корпоративные подписки даже одним платежом со счета в любом банке России. Клиенты GetPayAll также могут получить помощь с выводом средств из-за рубежа и платежами от иностранных контрагентов и оформлять необходимые документы по ЭДО для бухгалтерии.