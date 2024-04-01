Продавцы на «Яндекс Маркете» теперь сами устанавливают цену доставки крупных товаров

На «Яндекс Маркете» магазины теперь могут сами выбрать цену доставки крупногабаритных товаров. Это доступно всем, кто работает с сервисом по модели DBS (от англ. Delivery by Seller — доставка силами продавца). Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Раньше стоимость доставки крупногабаритных товаров определял «Маркет». Сервис делал это по общему тарифу, который не учитывал особенностей транспортировки тяжелой или объемной продукции. В результате стоимость доставки для покупателей не покрывала затрат продавцов на перевозку. Чтобы компенсировать разницу, магазин мог повысить цены на свою продукцию. Маркет ввел отдельный тариф для крупногабаритных товаров, чтобы сохранить выгодные для покупателей цены.

Установить стоимость доставки можно в зависимости от веса товара, его габаритов и дистанции до получателя. Например, для товаров тяжелее 10 кг можно поставить одну цену, а для товаров больше 100 см по одной из сторон — другую. Можно также установить разную стоимость доставки в зависимости от региона, города и даже небольшого населенного пункта.

Продавцы могут комбинировать параметры веса, размеров и места доставки в любом сочетании. Настроить индивидуальный тариф можно как для всего своего крупногабаритного ассортимента, так и для отдельных категорий. Для той продукции, для которой магазин не укажет стоимость доставки, будет действовать стандартный тариф «Маркета».

Выбор цены доставки особенно актуален для магазинов строительных материалов, бытовой техники и мебели. В 2023 г. оборот продаж товаров в каждой из этих категорий вырос на Маркете в два раза относительно 2022 г. За этот же период число продавцов таких товаров совокупно увеличилось на сервисе в 10 раз.