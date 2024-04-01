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Старт записи в 1 класс: на «Госуслугах» подано на треть заявлений больше, чем в прошлом году

Большинство школ открыли запись в 1 класс 1 апреля. Уже к 12:30 по московскому времени родители подали на «Госуслугах» 388 тыс. заявлений. Это на 32% больше, чем за тот же период прошлого года, и на 18% больше, чем за всю приёмную кампанию 2022 г.

Благодаря возможности заранее создать черновик заявления в Свердловской области в момент старта приёмной кампании был установлен рекорд: родители подавали заявления с пиковой скоростью 2,6 тыс. штук в секунду.

Топ регионов по поданным заявлениям: Свердловская область — 29,1 тыс.; Санкт-Петербург — 21 тыс.; Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 16,6 тыс.; Самарская область — 16,1 тыс.; Челябинская область — 13,2 тыс.

Подать заявление в 1 класс в школу по адресу прописки или в другую школу, если у ребёнка есть льгота, можно до 30 июня. С 6 июля по 5 сентября будет возможность выбрать учебное заведение в другом районе. Места распределяются в соответствии с очерёдностью подачи заявлений.

Сервис «Госуслуг» по записи детей в 1 класс разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Он доступен во всех регионах, кроме Москвы и Московской области, там подать заявление в школу можно на региональных порталах.

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