Учителя информатики смогут оценить уровень знаний школьников благодаря диагностике «Яндекс Учебника»

«Яндекс Учебник» запустил для школьников бесплатную диагностику по информатике. С ее помощью учителя смогут проверить уровень знаний учеников 5-11 классов и при необходимости скорректировать учебные планы. Задания доступны учителям информатики в рамках проекта профессионального развития педагогов «Кадровый резерв». Провести диагностику можно до 30 апреля 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Диагностика разбита на два урока: для 5-6 и 7-11 классов. Урок можно пройти за 40-60 минут. Для этого понадобится знание школьной программы по информатике и навыки программирования и алгоритмики. До 17 мая 2024 г. учителя получат письмо с результатами диагностики и рекомендациями для каждого класса. Педагоги увидят, с чем ученики справляются успешно, а с чем возникают сложности, и смогут подобрать индивидуальные задания из «Яндекс Учебника» по темам, которым нужно уделить внимание. Кроме того, если класс уже проходил диагностику, учителя смогут сравнить результаты и увидеть прогресс как всего класса, так и отдельных учеников.

«Мы верим, что информатика — это новый английский, и поэтому заботимся об уровне ИТ-навыков детей. Мы разработали и в очередной раз проводим всероссийскую диагностику по информатике. Она проходит в увлекательной форме и помогает поддерживать мотивацию детей. Учителям не нужно придумывать задания и проверять ответы, процесс автоматизирован. А региональные министерства образования получают независимый аналитический отчет. На его основе можно сформировать стратегию преподавания предмета», — сказала руководительница «Яндекс Учебника» Елена Краевская.

За 100 учеников, приступивших к заданиям диагностики, учитель получит 20 баллов. Если набрать 100 баллов до 31 мая 2024 г., можно побороться за главные призы: очную стажировку в главном офисе «Яндекса» и денежное вознаграждение.

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«Яндекс Учебник» — технологическая образовательная платформа, на которой собрано больше 100 тыс. заданий. Все материалы разработали опытные методисты с учетом ФГОС и требований безопасности Роскомнадзора. Сервисом пользуются больше 1,4 млн учеников и больше 101 тыс. учителей из 25 тыс. школ.

Диагностика — тестирование, которое разработали методисты «Яндекс Учебника». С его помощью каждый учитель может узнать, насколько хорошо ученики усвоили материал. Диагностика проводится два раза в год, весной и осенью. Проект был запущен в сентябре 2022 г. Всего в нем поучаствовали больше 400 учеников.