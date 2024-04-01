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Услуги ЗАГСа теперь можно получить в подмосковных центрах «Мои Документы»

По всем вопросам регистрации актов гражданского состояния можно обратиться в 70 региональных центров госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Благодаря тому, что все услуги ЗАГСа теперь можно получить в МФЦ, они стали гораздо доступнее для жителей Московской области. Ведь в центрах можно решить сразу несколько вопросов», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

В многофункциональных центрах доступны все услуги ЗАГСа, кроме торжественной регистрации брака. Так, можно получить повторные документы, зарегистрировать брак, рождение, смерть, расторжение брака, усыновление, удочерение и установить отцовство, а также внести изменения и исправления в ранее составленные документы.

Уточнить время работы конкретного МФЦ можно на региональном портале госуслуг. Офисы, в которых предоставляются услуги ЗАГСа, дополнительно отмечены знаком в виде двух колец.

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