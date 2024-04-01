В 63% российских ИТ-компаний старшим разработчикам и руководителям отделов приходится выполнять роль HR

29% руководителей российских компаний считают, что регулярные технические собеседования, которые вынуждены проводить старшие разработчики и тимлиды, негативно влияют на результаты их работы. К такому выводу пришли специалисты компании ITQuick и исследовательского центра «Зарплаты.ру», опросив управленцев российского ИТ-бизнеса. Об этом CNews сообщили представители ITQuick.

Более половины руководителей (56%) уверены, что необходимость проведения технических собеседований старшими разработчиками отвлекает их от работы, с ними не согласны 38%. 6% считают, что технический скрининг соискателей совсем не отвлекает работников. При этом в 57% компаний, по словам начальников, технический скрининг занимает до двух часов, а в каждой десятой (12%) — до трех и более часов.

Также по результатам исследования выяснилось, что senior-специалистам приходится проводить технические собеседования достаточно часто. В 44% ИТ-компаний старшие разработчики и тимлиды проводят собеседования от 1-3 раз, а в 11% компаний – более трех раз в неделю.

Кроме того, сотрудникам также приходится выполнять частично роль HR: 63% руководителей рассказали, что senior-разработчики проводят в среднем по два этапа интервью с кандидатами. При этом в большей части компаний (59%) доплаты за необходимость проведения собеседования для старших специалистов и тимлидов не предусмотрено.

Обязанность senior-разработчиков участвовать в технических скринингах и собеседованиях нередко становится причиной конфликтных ситуаций с руководством — об этом рассказала половина респондентов (51%).

Что касается языков программирования, которые чаще всего проверяются на собеседованиях, Java (49%), SQL (48%) и Python (44%) остаются наиболее востребованными навыками. Однако респонденты также отмечают важность владения C++ (55%) и .NET (21%).

«Проблема отсутствия цифровых решений для технических собеседований – не надуманная. Рабочее время senior-специалиста или тимлида стоит дорого — в крупных компаниях это в среднем 5000 рублей в час, — сказал Александр Сельдемиров, сооснователь ITQuick. — На одно собеседование необходимо потратить, с учетом подготовки к нему и последующим составлением отчета, два-три часа. При этом конверсия из кандидата в сотрудники очень невысокая, а на вакансии с глубоким техническим стеком это чаще всего 2-3%. Чтобы нанять одного специалиста, тимлиду нужно провести примерно 40 собеседований. В среднем он потратит на них 100 часов. Это значит, что компании наем нового сотрудника обойдется примерно в полмиллиона руб. А что если таких сотрудников нужно пять?».

Методология

Исследование проводилось в период с четвертого по 19 марта 2024 г. среди 1,2 тыс. респондентов-работодателей из ИТ-сектора (руководители компаний и начальники отделов) в возрасте 25-55 лет. География – города-миллионники России.