В сервисах «Контура» теперь можно работать с передоверием МЧД

Через «Контур.Доверенность» руководители могут выпустить машиночитаемую доверенность (МЧД) и передать другим организациям свои полномочия — например, по сдаче отчетности. А при обмене документами в «Диадоке» — увидеть всю цепочку доверенностей с передоверием. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Руководитель может передать полномочия действовать от имени организации — например, сдавать отчетность — своему сотруднику, другой компании или ИП. Для этого на них нужно выпустить доверенность. Если в ней указать возможность передоверия, сотрудник, ИП или компания смогут делегировать полномочия дальше. В большинстве случаев для выпуска такой доверенности нужен нотариус (п. 3 ст. 187 ГК РФ). Но если руководитель передает полномочия организации на аутсорсинге, выпустить МЧД с передоверием можно и без его помощи, в специальном сервисе.

Передоверить МЧД в «Контур.Доверенности» можно в два этапа. Сначала руководитель должен оформить доверенность на организацию, которой делегирует создание следующих МЧД. Затем директор второй компании сможет самостоятельно выпускать доверенности на своих сотрудников, указав реквизиты первоначальной МЧД и данные доверителя.

Евгений Петров, менеджер сервиса «Контур.Доверенность»: «Передоверие упростит работу руководителей организаций. Вместо сдачи отчетности, он может поручить эту задачу организации на аутсорсинге. Мы видим, что возможность уже востребована у пользователей сервиса. После ее запуска за короткий срок выпустили около 600 доверенностей с передоверием.Работа с передоверенными МЧД реализована в «Контур.Диадоке»: пользователи могут загрузить МЧД с признаком передоверия, а при подписании документов передать всю цепочку доверенностей контрагенту. В интерфейсах доступна полная информация по доверенностям: номер МЧД, данные представителя, сроки действия и полномочия».

Ольга Хамидулина, менеджер проектов в «Контур.Диадоке»: «Обновления в сервисе делают работу с передоверенными МЧД проще, а также соответсвуют действующему законодательству. «Диадок» передает, проверяет и показывает все доверенности в цепочке: от той, которой подписали документ, до корневой, которую выдал руководитель. Пользователь может посмотреть их все и убедиться, что конкретный сотрудник действительно имеет право подписывать документы от имени компании».

С 1 сентября 2024 г. все сотрудники компаний и ИП будут обязаны подписывать электронные документы сертификатом электронной подписи физлица с МЧД. Организациям важно успеть подготовиться к этому моменту, чтобы продолжать работать по правилам: выпускать доверенности на работников и научиться их применять.

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«Контур.Доверенность» — сервис, который упрощает работу с машиночитаемыми доверенностями. В нем можно выпускать МЧД, отправлять их на регистрацию в реестр ФНС, хранить и отзывать. За время работы сервиса в нем выпустили почти 200 тыс. МЧД.

«Контур.Диадок» — сервис для обмена электронными документами с контрагентами. Он позволяет отправлять и получать счета-фактуры, акты, накладные и любые другие документы в электронном виде за несколько секунд. В сервисе работает больше 1,5 млн компаний.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб, а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.