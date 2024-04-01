CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В школу с «Госуслугами»: создайте черновик заявления до 1 апреля и подайте его первыми

Все школы России, которые принимают заявления через «Госуслуги», начнут запись в первый класс до 1 апреля включительно. Более 4 тыс. образовательных учреждений уже начали приемную кампанию. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Детей будут зачислять в той очередности, в которой их представители подадут заявки. Чтобы увеличить шансы на поступление в желаемую школу, можно заранее создать черновик заявления на портале «Госуслуг». Когда откроется запись, останется только нажать кнопку «Отправить».

После формирования черновика появится таймер обратного отсчета. Он подскажет, через какое время можно подать заявление. За день до старта приемной кампании «Госуслуги» пришлют дополнительное напоминание.

280 тыс. черновиков создали родители и опекуны будущих первоклассников на «Госуслугах» в тех регионах, где приемная кампания еще не началась. 94 тыс. заявлений в первый класс уже подали в школы.

Где уже стартовала запись в первый класс: Вологодская область, Еврейская автономная область, Иркутская область, Карелия, Кемеровская область, Коми, Краснодарский край, Красноярский край, Новгородская область, Смоленская область, Томская область, Удмуртская область, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Ярославская область.

До какого числа можно подать заявление: в школу по адресу прописки — до 30 июня; в любую школу, если у ребенка есть льгота, — до 30 июня; в школу в другом районе, если льгот нет, — с 6 июля по 5 сентября.

Сервис Госуслуг по записи детей в первый класс разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Он доступен во всех регионах, кроме Москвы и Московской области, там подать заявление в школу можно на региональных порталах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, МегаФон: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Программисты на C++ больше не нужны. На любимом языке хакеров писать оказалось вдвое продуктивнее

Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

HP разорвала все связи с россиянами, которые платили ей деньги. Сайт закрыт, драйверы для принтеров и ноутбуков не скачать. Опрос

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще