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AI4Dev ‒ новое сообщество от Artezio для разработчиков, использующих ИИ

Компания Artezio (входит в группу «Ланит»), разработчик программного обеспечения, объявляет о запуске Telegram-канала AI4Dev, посвященного применению искусственного интеллекта (ИИ) в разработке ПО. Канал станет площадкой, аккумулирующей актуальную информацию о трендах, кейсах и практическом опыте использования ИИ в этой сфере. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Целевая аудитория AI4Dev ‒ все, кто связан с разработкой ПО: программисты, аналитики, QA-инженеры, менеджеры проектов и руководители ИТ-компаний. Подписчики канала смогут из первых уст узнавать, как ИИ трансформирует их профессию сегодня и какие навыки будут востребованы через пять лет в связи с повсеместным внедрением технологий машинного обучения.

Контент канала будет включать: обзоры прикладных ИИ-проектов со всего мира; информацию о продуктах, фреймворках и способах взаимодействия с большими языковыми моделями (LLM); реальные кейсы применения ИИ ‒ от pet-проектов до коммерческих внедрений; лучшие практики от международного ИТ-сообщества; анонсы публичных лекций об ИИ в разработке.

Материалы для канала создаются на основе исследований рабочей группы Artezio по ИИ, в которую входят около 50 экспертов компании и группы «Ланит». Это разработчики, аналитики, QA-специалисты, менеджеры проектов, топ-менеджеры, включая генерального директора Александра Изосенкова, а также профессора математики Высшей школы экономики Владимира Крылова. Группа изучает теорию и практики применения ИИ и LLM в разработке ПО.

«ИИ стремительно меняет ИТ-индустрию, и мы хотим, чтобы профессиональное сообщество разработчиков всегда было в курсе самых свежих трендов и практик, — сказал Александр Изосенков. — AI4Dev аккумулирует наш практический опыт и экспертизу в этой области. Мы также приглашаем всех, кому есть что сказать на тему ИИ в разработке, стать нашими соавторами и присылать свои кейсы и примеры, которые помогут развитию индустрии программной разработки».

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Artezio – международная технологическая компания, специализируется на решении задач по цифровой трансформации бизнеса и заказной разработке программного обеспечения. Компания создает решения для медицины, банковской и финансовой сфер, туризма, электронного обучения и социальных сетей. Центры разработки Artezio расположены в Москве, Саратове, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Минске, Витебске, Могилеве. С 2005 г. Artezio входит в состав группы компаний «Ланит». Специалистами Artezio выполнено более 1000 проектов для клиентов из России, Западной Европы, Израиля, Японии, США и Канады.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – 14,5 тыс. человек.

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