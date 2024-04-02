Навигация «Яндекса» появится в новых автомобилях концерна Chery Automobile

«Яндекс» и автомобильный концерн Chery Automobile заключили соглашение о партнерстве в России. В рамках сотрудничества автопроизводитель планирует использовать технологии API «Яндекс Карт» при разработке собственных навигационных сервисов для бортовых компьютеров автомобилей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Для новых моделей, ориентированных на российский рынок, автоконцерн разрабатывает полностью локализованную навигацию на базе NaviKit SDK от API «Яндекс Карт». Данная технология позволяет компаниям создавать кастомизированное навигационное приложение в фирменном дизайне. При этом остается привычное российскому водителю ведение по маршруту с предупреждениями о маневрах, камерах и дорожных работах.

Первым автомобилем концерна с навигацией на базе NaviKit SDK стал обновленный флагманский внедорожник премиум-класса EXEED VX, продажи которого стартовали в России в декабре 2023 г. Он получил доработанный автопроизводителем навигатор с собственным голосовым сопровождением и логикой построения маршрутов. Перед стартом навигатор предлагает варианты проезда, показывая не только километры и время, но и количество светофоров на пути. Так водитель может выбрать маршрут с минимальным количеством остановок.

«Мы рады объявить о партнерстве с Chery Automobile, крупнейшим китайским автопроизводителем. Наше сотрудничество сделает поездки российских водителей еще комфортнее, ведь они смогут следить за маршрутом на бортовой панели автомобиля, пользуясь преимуществами привычной навигации и обширной базы данных API «Яндекс Карт»», — сказал Алексей Зайцев, руководитель по развитию бизнеса навигационных технологий API «Яндекс Карт».

«Качественная навигационная система является важнейшей составляющей современного автомобиля. Компания Chery Automobile всегда очень внимательно относится к потребностям клиентов и стремится обеспечить им максимальный комфорт. Партнерство с Яндексом позволит нам адаптировать под себя самые актуальные навигационные технологии и улучшить пользовательский опыт для наших клиентов в России», — отметил Владимир Шмаков, генеральный директор Chery Automobile в России.

Стратегическое партнерство с автоконцерном стало следующим шагом «Яндекса» в развитии продуктов для автомобильной отрасли. Компания продолжает развивать программное решение «Яндекс Авто» с интегрированными приложениями сервисов «Яндекса», которое делает удобным их использование в автомобиле. Также «Яндексу» принадлежит один из самых популярных российских автомобильных порталов Auto.ru.

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API «Яндекс Карты» — это набор программных библиотек, которые позволяют бизнесу использовать актуальные геоинформационные решения, встраивать карты на сайты и в приложения, а также решать задачи, связанные с маршрутизацией и навигацией.