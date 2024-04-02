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Сервис «Островок» провел ребрендинг

Российский сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» провел комплексный ребрендинг. Сервис представил новое позиционирование, обновленный логотип и визуальную айдентику. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Островок».

В основу ребрендинга легла концепция «О! Моментов», впервые представленная в рекламной кампании бренда осенью – это собирательный образ позитивных эмоций, которые испытывают люди от долгожданного отдыха и планирования путешествия. По данным исследования, проведенного «Островком» летом 2023 г., годы пандемии и ограничений передвижения привели к беспрецедентному росту поисковых запросов со словами «путешествие» и «сегодня». «Россияне не готовы откладывать жизнь на завтра — им хочется испытывать яркие эмоции здесь и сейчас, а получить такие эмоции проще всего именно в путешествиях», – сказала Дарья Кочеткова, управляющий директор сервиса «Островок».

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Островок
Сервис «Островок» провел ребрендинг

«О!-моменты» стали ключевым элементом новой айдентики, отражающей оптимизм и радость открытий. Главенствующая роль отводится букве «О», которая выражает широкий спектр положительных чувств, а именно радость, восторг, удивление. Использование «О» было выбрано в качестве основного приема визуальной и вербальной коммуникации бренда как символ того, что все эти положительные эмоции турист может испытать, планируя поездки с помощью «Островка».

Обновления также коснулись логотипа бренда: теперь сервис использует краткое и лаконичное имя – «Островок». К переосмысленной эмблеме добавился восклицательный знак, который отражает восторг, озарение и добавляет динамики шрифтовому логотипу.

Новый фирменный знак бренда представляет собой усеченный логотип до первой литеры «О» и восклицательного знака. Он символизирует восклицание от приятных моментов и ярких впечатлений от путешествий.

Цветовая палитра бренда пополнилась новым зеленым, символизирующем природу, свежесть и оптимизм. В то же время бренд сохранил преемственность и связь с изначальным образом, сохранив в палитре дополнительный синий цвет, отождествляющий море и небо. «Именно такие цвета возникают перед глазами, когда задумываешься об островке в море, поэтому их использование в айдентике бренда видится нам очень органичным решением, заметно отличающим нас от конкурентов в индустрии», – сказала Дарья Кочеткова.

Разработкой нового брендинга занималось креативное агентство The Clients. Сайт и мобильное приложение «Островка» уже обновились в соответствии с новым визуальным стилем.

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«Островок» – сервис онлайн-бронирования размещения для самостоятельных путешественников. Компания предоставляет клиентам более 2,5 млн вариантов в гостиницах, хостелах, апартаментах, квартирах от прямых поставщиков и крупных партнеров. Ежемесячная посещаемость сайта превышает 20 млн. Количество мобильных установок приложения превысило 6,6 млн.

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