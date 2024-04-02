В Махачкале ускорили мобильный интернет

Жители крупнейшего города Северо-Кавказского федерального округа теперь с большим комфортом пользуются государственными цифровыми сервисами, мессенджерами и музыкальными хостингами. «МегаФон» модернизировал телеком-оборудование в столице республики Дагестан, в результате чего и махачкалинцы, и многочисленные туристы могут наблюдать в своих гаджетах скорость передачи данных до 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В марте 2024 г. технические специалисты провели работы по повышению эффективности сети. Изменения затронули центральную часть города: жилые дома, торговые предприятия, крупное региональное медицинское учреждение. После проведенных мероприятий средняя скорость мобильного интернета LTE увеличилась на 10%.

В Махачкале аналитики «МегаФона» зафиксировали максимальную потребность абонентов в улучшении качества связи. За I квартал 2024 г. трафик здесь вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Только в марте 2024 г. пользователи в городе прокачали 4,5 тыс. ТБ. Такого объема информации хватит, чтобы загрузить 2 млн часов видео в качестве Full HD.

«В столице республики живут одни из самых активных абонентов на Северном Кавказе. Объем используемых ими данных превышает на 12% средний показатель по СКФО. Жители и гости все чаще используют мобильный интернет для работы, общения и решения повседневных задач. Для поддержания стабильного и быстрого доступа в Сеть даже в часы пиковой нагрузки мы устанавливаем и модернизируем оборудование как в Махачкале, так и в других крупных городах республики — Хасавюрте, Дербенте, Каспийске», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

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«МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.