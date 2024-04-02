В «Яндекс Доставке» теперь можно округлять чеки в пользу благотворительных фондов

В «Яндекс Доставке» появилась функция округления чеков в пользу благотворительности — сервис присоединился к социальному проекту «Яндекса» «Помощь рядом». Теперь пользователи могут поддерживать благотворительные фонды и их подопечных, округляя стоимость заказов. Собранные деньги пойдут на поддержку программы «Поездки и доставка для НКО» фонда «Помощь рядом». Она позволяет сотрудникам и подопечным НКО бесплатно передвигаться на такси, отвозить товары первой необходимости в больницы и хосписы, отправлять и получать документы, доставлять крупногабаритные грузы.

Фонды могли дважды протестировать функцию бесплатной доставки — в декабре 2022 г. и с декабря 2023 г. по март 2024 г. Теперь «Доставка» стала частью программы «Поездки и доставка для НКО». Она доступна 141 благотворительной организации — фонды могут воспользоваться как курьерской доставкой, так и грузовым транспортом в черте города.

«Яндекс Доставка» — восьмой сервис «Яндекса», где пользователям доступна механика округления. Эту функцию уже подключили более 1 млн пользователей. С января 2024 г. «Яндекс» увеличил собственные ежемесячные вложения в программу округления с 12 млн до 15 млн руб.

«Мы подключились к «Доставке» накануне Нового года, что сильно нас выручило — нам было важно успеть поздравить всех подопечных, которые проходили лечение в больнице, и передать им подарки. Из-за пробок не успевали справиться своими силами. Чаще всего мы отправляем срочные «нужности» для детей, а также важные документы», — отметили в благотворительном фонде «Дорога Жизни».

«С помощью «Доставки» мы не только отправляем документы или срочные грузы, но и получаем подарки для подопечных, собранные партнёрами и друзьями. Зачастую это тяжёлые посылки, нет возможности увезти их самостоятельно. Например, школьники собирали для наших подопечных коробки с книгами, которые было необходимо перевезти из школы в офис, а потом в больницу», — отметили в благотворительном фонде помощи детям и взрослым с врожденными нарушениями иммунитета «Подсолнух».

Пользователи могут подключить округление «Доставки» в приложении «Яндекс Go» в разделе «Помощь рядом». Округление чеков происходит автоматически до ближайшего числа, кратного 10, 50 или 100 — на выбор пользователя. Например, доставка стоимостью в 315 руб. округлится до 320, 350 или 400 руб. Отключить функцию можно в любой момент.

Ещё округление работает в «Еде», «Лавке», «Маркете», «Самокатах», «Деливери», «Такси» и «Заправках». Собранные средства идут на помощь фондам: организацию бесплатных поездок и доставок по программе «Поездки и доставка для НКО» и закупку продуктов и товаров первой необходимости по программе «Товары для НКО».