62% владельцев малого и среднего бизнеса готовы поощрять сотрудников бонусами за использование нейросетей

Как предприниматели относятся к искусственному интеллекту, какой функционал доверяют нейросетям и с какими проблемами при этом сталкиваются? Команда PR-премии «Громче!» для малого и среднего бизнеса и коммуникационное агентство PR Doctor провели исследование о том, как сектор МСП внедряет в работу технологии ИИ. Об этом CNews сообщили представители PR Doctor.

Большинство малых и средних предпринимателей либо уже используют искусственный интеллект в своем бизнесе (16% — на регулярной основе, 31% — время от времени), либо планируют его внедрить (41%). В стороне от новых технологий держатся 11% бизнесменов. И только 1% владельцев компаний попробовали интегрировать ИИ в рабочие процессы, но отказались от этой идеи.

При этом руководители и владельцы бизнеса положительно относятся к тому, что их сотрудники пользуются искусственным интеллектом. 27% готовы больше платить специалистам, которые умеют работать с нейросетями. Еще 35% хотят поощрять их нематериально. 24% не намерены предлагать бонусы, но позитивно настроены к таким сотрудникам. 14% высказываются нейтрально.

Чаще всего искусственный интеллект в работу компаний интегрируют предприниматели в бьюти-сфере, ритейле, строительстве, производстве и логистике.

Почти треть малых и средних предпринимателей уже заложили бюджет на внедрение технологий ИИ в бизнес (27%). Ровно половина опрошенных пока размышляет над этим. 23% не планируют такую графу расходов.

Чаще всего МСП использует нейросети, чтобы обрабатывать и анализировать данные (53%), генерировать картинки и видео (52%), создавать тексты (50%) и работать с email-рассылками (45%). Кроме того, малый и средний бизнес готов доверить нейросетям функционал SMM-специалиста (составление контент-плана и постов для соцсетей — 40%) и передать задачу по расшифровке текстов (35%) и прогнозированию (29%).

Но заменить работников нейросетями большинство российских предпринимателей пока не готовы: 63% не верят, что искусственный интеллект отберет рабочие места у их сотрудников. 32% предполагают, что такое может произойти в будущем. И только 5% бизнесменов уже расстались с некоторыми специалистами, передав их функционал нейросетям.

Наиболее востребованными сервисами у предпринимателей оказались YandexGPT, ChatGPT и Kandinsky. В десятку популярных нейросетей также вошли Hotpot, IMAGINE, Midjourney, DALLE и Stable Diffusion.

Самые распространенные проблемы у владельцев бизнеса, которые пытаются внедрить в работу ИИ, – это сложности с составлением запроса нейросети (40%) и с выбором технологии для решения конкретной задачи (39%). 37% предпринимателей недовольны высокой платой за использование сервисов. 23% отмечают, что у сотрудников снижается заинтересованность в результате. Из других недостатков называют ограниченный доступ к нейросетям (21%), непроверенные данные, которые часто выдает ИИ (19%), и некомпетентность искусственного интеллекта в некоторых сферах бизнеса (10%).

Однако большая часть опрошенных все же положительно оценивает влияние новых технологий на свой бизнес. По оценке предпринимателей, нейросети помогли им повысить скорость выполнения задач (47%), автоматизировать рутинные действия (43%) и увеличить производительность и эффективность работы (28%). 24% респондентов не заметили изменений.

Исследование проводилось в марте 2024 г. В опросе приняли участие 3,5 тыс. предпринимателей категории МСП из Москвы и Санкт-Петербурга с годовым доходом от 400 млн до одного млрд руб. Участники исследования заняты в ритейле, бьюти-сфере, производстве, строительстве, логистике, юриспруденции, образовании, телекоммуникациях и связи, информационных технологиях, финансах и других отраслях.