«Авито Работа»: 29% россиян уходили от работодателя по итогам или до окончания испытательного срока

«Авито Работа» провела опрос более 7 тыс. работающих россиян и задала им вопросы об их опыте прохождения испытательного срока. Аналитики выяснили, что из тех, кто имел опыт прохождения испытательного срока, 29% уходили с места работы по итогам или до конца испытательного срока. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Большинство (71%) опрошенных россиян ни разу не уходили с работы до окончания испытательного срока или по его итогам.

Согласно опросу, чаще всего респонденты уходили с новой работы по итогам испытательного срока или до его окончания, потому что им не подошли условия работы — график, расположение офиса или уровень зарплаты. Эту причину назвали почти треть (30%) россиян. Чуть менее распространенным фактором стало то, что работникам не подошла рабочая обстановка: они поняли, что не смогут влиться в корпоративную культуру компании или коллектив (23%). Столько же респондентов (23%) назвали в качестве причины ухода несоответствие ожидаемых обязанностей на новом месте работы реальным задачам.

«Интересно, что самая частая причина ухода работников с испытательного срока — это условия труда, которые, как правило, обсуждаются с работодателем еще на старте. Чтобы избежать недопониманий, работодателям следует обратить внимание на прозрачность условий в размещенных вакансиях, а также работать над построением репутации компании с помощью дополнительных инструментов. Важно рассказывать кандидатам о внутренних правилах и корпоративной культуре компании, чтобы у соискателя сразу был образ того, как выглядит рабочая обстановка и подходит ли она лично им», — сказал управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Из более редких причин ухода респонденты (18%) назвали получение более привлекательного предложения о работе в другой компании, а 17% опрошенных во время испытательного срока поняли, что им неинтересна работа по выбранной специальности. 16% ушедших с работы не нашли в компании желаемых возможностей для карьерного и профессионального роста, 15% — прекратили трудовые отношения по личным причинам. 13% респондентов осознали, что им не интересна сфера работы выбранной компании, а 9% ушедших с работы поняли, что не обладают достаточной квалификацией для выполнения поставленных задач.

Чаще всего об уходе с испытательного срока говорили представители сфер онлайн-торговли (44%), страхования (44%), маркетинга, рекламы и PR (40%), а также консалтинга и профессиональных услуг (40%).

***

«Авито Работа» — это платформа, предоставляющая возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. Инструменты «Авито» облегчают работу с большим количеством вакансий и откликов кандидатов. За январь 2024 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,5 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,9 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В раздел «Работа» заходит 33,5% посетителей сайта «Авито», или примерно 17,6 млн человек в месяц по всей стране.