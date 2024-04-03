В Москву — по работе, в Питер — по любви

Команда по искусственному интеллекту и большим данным «Билайна» проанализировала туристические потоки между двумя столицами в 2023 г. и рассказала, что в Москву чаще приезжают по работе, а поездки в Питер в основном совершаются с туристической целью. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

В праздничные выходные 23 февраля и восьмого марта турпоток в Санкт-Петербурге был на 30% выше, чем в другие праздничные дни и выходные февраля и марта. В это время в Москве, наоборот, наблюдался отток людей: в городе туристов было на 32% меньше, чем в будни, и на 7% меньше, чем в оставшиеся выходные. Таким образом, когда речь заходит о непродолжительных туристических поездках, местом притяжения становится Санкт-Петербург. В Москву же увеличивается приток людей в будни, преимущественно с рабочей целью.

Самыми популярными месяцами для туристов Питера стали июнь и июль, а для командировок туда же – июль и август. Посещение друзей и родственников в течение года сохранялось на уровне 10% от ежемесячного количества всех гостей города.

Суточный рекорд туристов в северной столице был зафиксирован четвертого января, 29 апреля (в день старта мотосезона и открытия фестиваля ледоколов), 7 мая, 10-11 июня (в день проведения фестиваля «Град Петров» и перед Днем России) и 30 июня. Рекордное среднемесячное количество туристов в Санкт-Петербурге зафиксировано в три летних месяца. Вероятная цель поездки определялась предиктивной системой с использованием математических моделей.

Лидерами по количеству туристических поездок в Санкт-Петербург, согласно результатам исследования, стали жители Москвы, Московской и Новгородской областей, Татарстана и Калининграда. Москву для путешествий выбирают в основном жители Калужской, Тульской, Владимирской областей и Санкт-Петербурга.

Если говорить о трудовой миграции, то в Москве ежедневно работают жители Московской и Калужской областей. Примерно одинаковое количество из соседних Тульской и Владимирской областей. Далее со значительным отрывом следуют жители Тверской, Брянской и Рязанской областей, Чувашской республики.

Санкт-Петербург для работы выбирают москвичи, представители Калужской, Тульской и Владимирской областей. Жители Московской области лишь на пятом месте.

Для анализа турпотоков использовалась собственная геоаналитическая платформа с применением моделей машинного обучения, основанная на информации о динамике перемещения групп пользователей по нагрузке на базовые станции. Платформа «Билайн бизнес» позволяет выявлять точки притяжения туристов и формировать объективную картину туристического потока для определения перспективных территорий и открытия отелей, ресторанов, турбаз, разработки туристических маршрутов и др. Исследование проводилось в отношении пользователей, предоставивших согласие на соответствующую обработку.

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — одна из крупнейших в России цифровых компаний, которая, помимо услуг связи, развивает собственные компетенции в области финтеха, решений на базе ИИ для медицины, образования, сервисов видео- и аудио аналитики, решений для умного города, а также ESG.