Вузы Москвы, Питера и Казани привлекают кировских абитуриентов

Все больше старшеклассников готовятся поступать в вузы за пределами Кировской области. С начала года активность абитуриентов и их родителей на сайтах ведущих университетов страны выросла год к году на 46%. В топе — учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Об этом CNews сообщили представители МегаФона.

Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. С начала 2024 г. наибольший дата-трафик из Кировской области пришелся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений: Высшая школа экономики (16%); Московский государственный университет им. Ломоносова (11%); Санкт-Петербургский государственный университет (10%); Казанский (Приволжский) федеральный университет (9,4%); Уральский федеральный университет (9,1%).

Также в десятку востребованных высших учебных заведений вошли Московский физико-технический институт, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова и Первый медицинский университет им. Сеченова.

Среди вузов родного региона в первые месяцы года наибольшим интересом у кировчан пользуются ВятГУ, а также медицинский и агротехнический университеты. Абитуриенты из других регионов также рассматривают вузы области для поступления – выяснить подробности об учебных заведениях стремятся будущие студенты из Республики Коми, Архангельской и Нижегородской областей, Татарстана и Краснодарского края.

«В современных реалиях мобильный интернет стал важным инструментом для успешной подготовки к экзаменам и поступлению в вузы. За год объем трафика, нужный одному учащемуся в Кировской области, вырос на 20%. Чтобы доступ к видеоурокам, онлайн-курсам и программам был быстрым, мы активно развиваем телеком-инфраструктуру в регионе. В прошлом году наша техническая служба увеличила 4G-скорости в более чем 80 селах и деревнях, что даст ребятам из глубинки возможность оперативно находить необходимые учебные материалы», – сказал директор «МегаФона» в Кирове Александр Максимов.

Как показывают цифры прошлого года, абитуриенты из Кировской области начинают внимательно изучать сайты образовательных учреждений уже в октябре и ноябре. Заметный всплеск виден в апреле и мае, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырех тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.