Банк «Русский Стандарт»: средний чек за мобильную связь у мужчин на 28% выше, чем у женщин

«Русский Стандарт» изучил особенности трат на мобильную связь и интернет в онлайн-сервисах банка. Самые высокие средние чеки здесь в первом квартале 2024 г. – у россиян 51-60 лет. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Непременные атрибуты современной жизни – быть на связи и в курсе событий. Поэтому траты на услуги сотовых операторов и интернет-провайдеров сегодня – в числе самых популярных у россиян. Как показала статистика банка «Русский Стандарт», в первые три месяца текущего года средний чек платежа за домашний интернет составил 750 руб. При этом он вырос относительно аналогичного периода 2023 г., когда был 707 руб.

Тем временем средний чек за мобильную связь в первом квартале 2024 г. также вырос – до 676 руб. Годом ранее он составлял 641 руб.

55% платежей за интернет – у мужчин

Статистика банка показала – мужчины лидируют по числу платежей за домашний интернет. На них пришлось 55% всех таких операций в онлайн-сервисах в первом квартале 2024 г., а на женщин оставшиеся 45%.

Средний «мужской» чек за домашний интернет также выше «женского» – 777 руб. против 718 руб., соответственно.

53% всех платежей за услуги сотовых операторов в онлайн-сервисах пришлось на мужчин, тогда как на женщин – 47%.

При этом средний чек за мобильную связь в первом квартале 2024 г. у мужчин составил 754 руб., а у женщин оказался заметно ниже – 589 руб.

Самые низкие средние чеки за интернет – у россиян 21-30 лет

Лидерами по размеру среднего чека за интернет в январе-марте 2024 г. стали россияне 51-60 лет (779 руб.). Второе место – у клиентов 41-50 (756 руб.). На третьем месте оказались россияне 31-40 лет (751 руб.). Далее идут представители самого молодого поколения – младше 21 года (690 руб.) и 21-30 лет (651 руб.).

При этом самые высокие средние чеки за мобильную связь – у россиян 51-60 лет (813 руб.), на втором месте – клиенты 41-50 (708 руб.). На третьем месте оказались россияне 31-40 лет со средним чеком в 604 руб. Средний чек у россиян 21-30 лет – 509 руб., а младше 21 года – 319 руб.

Методология: в рамках исследования были изучены все операции по оплате сотовой связи и интернета в онлайн-сервисах банка «Русский Стандарт» за I квартал 2024 и 2023 гг.

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АО «Банк Русский Стандарт» основан в 1999 г. Генеральная лицензия Банка России № 2289 выдана бессрочно 19 ноября 2014 г. Банк стал пионером в ключевых видах банковских услуг России: первым запустил POS-кредитование, кредитные карты и пакетные продукты. Русский Стандарт – член Ассоциации «ФинТех». Его эквайринговая сеть – одна из самых больших в стране. Он делает ставку на разработку инновационных финансовых сервисов. Он в числе первых обеспечил возможность предоставления услуг интернет-эквайринга. Банк провел первые операции по QR-кодам с помощью СБП и запустил СБПэй. Первым разработал сервис оплаты покупок с помощью биометрии.