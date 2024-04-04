Cloud4Y предоставил Amestore виртуальную инфраструктуру

На облачной платформе провайдера будет работать онлайн-магазин компании.

Amestore — компания, которая занимается продажей кормов, игрушек и аксессуаров для домашних питомцев. Одним из каналов продаж является фирменный сайт компании. Для его полноценной работы Amestore требовалась виртуальная инфраструктура. Необходимые мощности предоставил корпоративный облачный провайдер Cloud4Y. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Особенность такого решения — в доступности, стабильности работы и защищенности. Компании не нужно закупать, настраивать и обслуживать оборудование, поскольку она получает готовое облачное решение с заданными параметрами. Вопросы по обновлению и обслуживанию берет на себя провайдер.

Стабильность работы тоже становится выше благодаря системам управления нагрузкой. Мониторинги позволяют обеспечить стабильную работу сервисов при изменении объемов трафика. Использование системы резервного копирования обеспечивает сохранность данных в случае критичных инфраструктурных инцидентов.

Защищенность обеспечивается благодаря использованию провайдером межсетевых экранов, шифрованию трафика, анти-DDos-решениям и другим инструментам, которые не всегда доступны компаниям, представляющим малый и средний бизнес.

Использование облачной инфраструктуры по модели IaaS для Amestore стало оптимальным решением с точки зрения цены и времени развертывания.