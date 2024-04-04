Для нефтяников и дачников: «МегаФон» расширил сеть LTE в Сургутском районе Югры

Инженеры «МегаФона» запустили новую телеком-инфраструктуру на межселенных территориях Сургутского района. Качество голосовой связи и скорость передачи данных в сети 4G выросли в смартфонах сотрудников трубопроводной и нефтяной компаний, а также в устройствах дачников в садово-огородном кооперативе Кучуминский. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В пригородных локациях западнее крупнейшего города Югры мобильная связь крайне востребована. На площадках Западно-Сургутского месторождения работает линейная производственно-диспетчерская станция крупнейшей трубопроводной компании. Рядом расположен дачный кооператив Кучуминский, где югорчане проживают не только в летний сезон, но и круглогодично. Вахтовиков и дальнобойщиков эти места привлекают большой придорожной парковкой и возможностью выйти на связь с близкими во время обеда в кафе.

Запуск нового телеком-объекта «МегаФона» в локациях с высокой концентрацией абонентов расширил зону покрытия, улучшил емкость сети и позволил снять часть нагрузки с уже существующих базовых станций.

Нефтяники, дальнобойщики и владельцы загородных домов в Кучуминском могут оценить новые возможности для деловых и личных коммуникаций: голосовой сигнал стал более стабильным, а скорости мобильного интернета выросли на 25%, благодаря двум диапазонам частот LTE, которые поддерживаются большинством устройств с функцией передачи данных. Абоненты оператора теперь с комфортом могут пользоваться всеми цифровыми сервисами – общаться в мессенджерах, совершать звонки по технологии VoLTE, делать покупки онлайн, оплачивать коммунальные счета, работать или учиться в дистанционном формате.

«В загородных локациях югорчане наращивают трафик не менее активно, чем в городской черте – на 20-30% ежегодно. Развитие сети LTE позволяет жителям региона все активней использовать самые современные гаджеты как в городах, центрах нефтегазодобычи, так и в небольших населенных пунктах. Доля устройств с поддержкой сети четвертого поколения среди абонентов в Югре приближается к 100%. Близок к этому и трафик передачи данных, который проходит через сеть 4G. Мы планомерно развиваем инфраструктуру, а там, где это необходимо, стараемся оперативно принимать решения по модернизации и установке нового оборудования», – сказал Дмитрий Мелихов, директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.