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«Домклик» запустил сервис продажи новостроек

«Домклик» запустил универсальный сервис продажи новостроек для застройщиков и агентств недвижимости.

Новый сервис представляет собой единую платформу для застройщиков и агентов, где можно забронировать квартиру и оформить сделку. Платформа содержит большую базу застройщиков и уже представлена в 17 регионах России, а до конца года охватит всю страну.

Если раньше риелторы самостоятельно взимали с клиентов комиссионные вознаграждения (для этого им приходилось заключать отдельные договоры с застройщиками под каждого клиента), то теперь «Домклик» берёт работу с девелоперами на себя. Он будет выплачивать комиссионное вознаграждение риелторам и агентствам недвижимости, не дожидаясь оплаты от застройщиков.

Вот как устроена система: агентство недвижимости вместе с клиентом выбирает на платформе жилой комплекс, в котором покупается квартира; «Домклик» подтверждает уникальность клиента и бронирует квартиру у застройщика; сразу после регистрации сделки, ещё до оплаты со стороны застройщика, «Домклик» выплачивает агентству недвижимости комиссионное вознаграждение.

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