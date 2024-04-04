«Лаборатория Касперского»: в 2023 году наиболее атакуемыми отраслями стали промышленность, финансы и ИТ

В 2023 г. в России и СНГ с наибольшим числом кибератак столкнулись организации в сферах промышленности (20% от общего количества инцидентов в регионе), финансов (17%) и ИТ (8%). Таковы данные ежегодного аналитического отчёта, основанного на статистике инцидентов, выявленных у пользователей Kaspersky Managed Detection and Response — решения по круглосуточному мониторингу, проактивному поиску и устранению киберугроз. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В среднем эксперты Центра мониторинга кибербезопасности (SOC) «Лаборатории Касперского» ежедневно выявляли более двух инцидентов высокой критичности. Речь идет о случаях, для которых процедуры реагирования в меньшей степени поддаются автоматизации и требуют подключения специалистов.

В России и СНГ критичные инциденты чаще всего были связаны с киберучениями разного типа (41% от общего количества инцидентов высокой критичности) и целевыми атаками с непосредственным участием человека (28%).

Среднее время обнаружения инцидента высокого уровня критичности — по всем отраслям — составляло 36 минут. По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился на 17%.

«Некоторое снижение критичных инцидентов в 2023 г. с лихвой было компенсировано ростом числа инцидентов средней и низкой критичности, связанных с обнаружением различного вредоносного ПО, на которые доступные на рынке средства автоматизации способны обеспечить эффективное реагирование. Внутри команды SOC мы назвали эту тенденцию "коммодизация атак“ — когда инструменты, используемые ранее главным образом в целевых атаках, все чаще становятся компонентами полностью автоматизированного вредоносного ПО, функционирующего без активного участия атакующего. Однако снижение количества критичных инцидентов не ведет к снижению потенциального ущерба от них. Целевые атаки стали тщательнее планироваться, а следовательно, становиться более опасными. Поэтому, несмотря на эффективную работу автоматизированных решений, таких как XDR или EPP, крайне важна результативная работа аналитиков SOC в рамках MDR», — сказал Сергей Солдатов, руководитель Центра мониторинга кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Для предотвращения целевых атак эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют организациям: использовать специализированное управляемое решение, которое сочетает функции детектирования и реагирования с функциями threat hunting и позволяет распознавать известные и неизвестные угрозы без привлечения внутренних ресурсов компании; при наличии возможности развития внутренних компетенций в операционной безопасности использовать лучшие практики и обращаться к проверенным временем партнерам для реализации проектов построения SOC, а также регулярной оценки его зрелости; если же инцидент уже случился, то крайне важно оперативно организовать реагирование на инцидент, а качество услуги будет зависеть от экспертизы, опыта и знаний команды, предоставляющей данный сервис; расследование инцидента можно заказать, заполнив форму.