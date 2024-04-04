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«МегаФон» назвал самые популярные вузы у абитуриентов Орловской области

С начала 2024 г. активность старшеклассников и их родителей на сайтах региональных вузов и ведущих университетов страны выросла год к году на 26%. Наибольшей популярностью за пределами области пользуются московские университеты, рассказали аналитики «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. С начала 2024 г наибольший дата-трафик из Орловской области пришелся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений: Высшая школа экономики (15% от общего объема данных); Московский физико-технический институт (13%); Финансовый университет при Правительстве России (12%); Московский государственный университет им. Ломоносова (9%); Санкт-Петербургский государственный университет (6%).

Также в десятке — РНИМУ имени Пирогова, Уральский федеральный университет, МГТУ имени Баумана. Среди вузов области в первые месяцы 2024 г. наиболее востребованы Орловский государственный университет и Орловский государственный аграрный университет.

Как показывают цифры 2023 г., внимательно изучать сайты учебных заведений абитуриенты из региона начинают еще в октябре и ноябре. Заметный всплеск виден в мае, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных.

«Для успешной подготовки к поступлению просто необходим быстрый мобильный интернет, который позволяет школьникам узнать информацию о поступлении, поучаствовать в университетских олимпиадах, подать документы дистанционно. За год объем мобильного трафика, нужный одному учащемуся в Орле, увеличился на 20%. Наши специалисты обеспечивают своевременную модернизацию сетей, чтобы высокоскоростной интернет был доступен в больших городах и отдаленных селах. Только за прошлый год мы провели работы на телеком-объектах более чем в 50 населенных пунктах региона», – сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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