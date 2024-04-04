«МегаФон» запустил 4G в иркутском селе с 300-летней историей

Жителям рабочего поселка Жигалово в Иркутской области стали доступны звонки по технологии VoLTE и высокоскоростной мобильный интернет 4G «МегаФона». Благодаря модернизации телеком-оборудования абоненты оператора теперь могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 25 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Жигалово - поселок с 300-летней историей, построенный на берегу реки Лена. В поселении проживает около 5 тыс. человек. Ранее в сети «МегаФона» они общались только с помощью голосовой связи 2G, после модернизации — могут передавать данные в мессенджерах и социальных сетях, пользоваться интернет-банкингом, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах и подключаться к образовательным платформам. В месяц жители поселка по сети LTE оператора прокачивают почти 185 ГБ данных.

Новое телеком-оборудование работает в нескольких диапазонах частот — это обеспечивает максимальное покрытие и стабильную передачу данных на всей территории населенного пункта. Вместе с тем у абонентов в Жигалово появилась возможность пользоваться цифровыми звонками в сети 4G. Технология VoLTE дает чистый звук во время разговора, а также позволяет, не прерывая беседы, выходить в интернет.

«Для удаленных таежных территорий, как Жигалово, связь всегда была одним из важных условий безопасного и комфортного проживания. После включения в контур 4G этого поселка абоненты будут решать многие бытовые и рабочие вопросы в цифровом формате. В Иркутской области мы комплексно подходим к развитию сети LTE – строим новые базовые станции и модернизируем существующую инфраструктуру, чтобы увеличить зону покрытия и скорость передачи данных», - отметил директор «МегаФона» в Иркутской области Евгений Белый.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.