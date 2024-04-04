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МТС добавила «голоса» на юго-западе Тульской области для 50 тысяч человек

МТС, цифровая экосистема сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети на юго-западе Тульской области. В результате установки дополнительного телеком-оборудования качество голосовой связи улучшилось для 50 тыс. человек, проживающих в городах и селах в зоне покрытия. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС запустила дополнительное телеком-оборудование в Ефремове и на выезде из города по Тульскому шоссе, в микрорайоне Северо-Задонск города Донского, Чекалине Суворовского района, Крапивне Щекинского, в Климовском Ясногорского района, в поселке Рождественском, Верхней Ишинке и Прудном Ленинского района Тульской области.

Владельцы смартфонов с поддержкой технологии HD-Voice смогут разговаривать с собеседником с другого конца страны и слышать его так же хорошо, как будто он находится в соседней комнате. Новое оборудование будет работать в диапазонах, которые имеют больший радиус покрытия, что улучшит качество голосовых звонков в соседних населенных пунктах и на проходящих трассах.

«Только за последний год голосовой трафик в Тульской области увеличился почти в полтора раза. Дополнительный рост происходит во время туристического сезона, с апреля по октябрь, когда в регион на личных автомобилях приезжают тысячи туристов. Чтобы туляки и гости Тульской области могли быстро дозваниваться и разговаривать в сети без перебоев, мы заблаговременно прокачали голосовую связь, и эта работа будет продолжена», – сказал директор филиала МТС в Тульской области Артемий Кашников.

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