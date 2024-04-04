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Новые карты в «Яндекс Путешествиях» помогут выбрать отель и покажут подробности о городе

«Яндекс Путешествия» обновили карты в мобильном приложении. Теперь при просмотре карточки отеля путешественник увидит места рядом: городские достопримечательности, рестораны и кафе, варианты развлечений, а также гостиницы вокруг. Это сделает выбор отеля удобнее. После бронирования номера в разделе «Моя поездка» будет доступна карта города, на которой можно быстро найти место для завтрака или не пропустить знаковые места. Обновление работает на базе технологий и данных «Яндекс Карт». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Более 20% наших пользователей при выборе отеля обращаются к карте на «Яндекс Путешествиях». На странице отеля они оценивают расположение и проверяют, нет ли более выгодных предложений поблизости, — сказал Евгений Абрамзон, директор по продукту «Яндекс Путешествий». — При этом одним важна возможность добраться пешком до основных достопримечательностей, другим — транспортная доступность, близость к деловому центру и хорошим ресторанам. Мы постарались технологично ответить на все эти запросы с помощью масштабного обновления наших карт».

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Яндекс
Новые карты в «Яндекс Путешествиях» помогут выбрать отель и покажут подробности о городе

Теперь, если выбрать на карте интересующее место, откроется расширенная информация с фотографиями, режимом работы и рейтингом. Также путешественники смогут узнать, сколько примерно добираться от отеля до популярных мест в городе — пешком, на общественном транспорте и автомобиле. Например, до музея или ресторана. Чтобы быстрее сориентироваться на месте и найти нужную точку можно посмотреть панорамы улиц из карточки кафе или достопримечательности.

Новые карты уже доступны в приложении «Яндекс Путешествий» для iOS и Android, на web-версии сервиса обновление появится позже.

***

«Яндекс Путешествия» помогают планировать поездки по России и миру. Здесь можно забронировать отель, найти билет на поезд, автобус или самолет. Сервис позволяет сравнить цены на разных площадках и выбрать самый выгодный вариант. Каждый месяц «Яндекс Путешествиями» пользуются более 20 млн человек.

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