Покупатели смогут получить онлайн-заказы из «Читай-города» в течение двух часов

Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» совместно с сервисом «Яндекс Доставка» запустила экспресс-доставку для онлайн-заказов. Теперь покупатели интернет-магазина «Читай-города» смогут получить товары в течение двух часов. Ранее клиентам, оформившим заказы онлайн, была доступны только опция доставки на следующий день или самовывоз из розничных магазинов. В книжной сети полагают, что сотрудничество поможет сделать процесс онлайн-покупок более комфортным и доступным для покупателей и нарастить объемы дистанционной реализации товаров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Доставки».

Возможность оформить экспресс-доставку доступна для физических и юридических лиц и распространяется на заказы весом до 10 кг. Их соберут в ближайшем магазине сети и передадут для доставки курьеру — таким образом, время ожидания составит не более двух часов. Заказ доставят в выбранный временной интервал. Это удобно, особенно если срочно нужно купить подарки на день рождения или праздники, учебные принадлежности или канцелярию в офис.

На данном этапе выбрать экспресс-доставку могут покупатели интернет-магазина «Читай-город» в Москве и Московской области. Во II квартале 2024 г. экспресс-доставка появится в других городах-миллионниках.

«Экспресс-доставка будет очень полезна в случаях, когда определенные товары нужны здесь и сейчас. Нередко закупка подарков оставляется до последнего момента. В таких обстоятельствах экспресс-доставка может стать спасением, обеспечивая оперативную доставку необходимых товаров. Теперь поздравить близких с праздниками и купить книгу в подарок будет так же легко, как, например, заказать букет цветов», — отметила Надежда Гурова, директор по цифровому маркетингу сети книжных магазинов «Читай-город».

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Объединенная розничная сеть «Читай-город—Буквоед» — книжный ритейлер. Сеть насчитывает 560 магазинов в 220 городах. Кроме книг, в магазинах ОРС представлены канцелярские товары, игры, сувениры, товары для хобби и творчества. Сеть осуществляет доставку интернет-заказов по всей России в свои магазины, в пункты выдачи, почтой России и курьерской службой.

«Яндекс Доставка» ​​помогает развивать бизнес за счет доставки заказов клиентам. Сервис начинал с экспресс-доставки на последней миле, но за три года научился решать самые разные задачи. «Яндекс Доставка» помогает организовать доставку посылок по городу и в другие города, курьером до двери и в пункты выдачи заказов, а также грузовую доставку. Сервис доступен в 1000 городах России.