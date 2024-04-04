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Skyeng решил проблему персонализации образовательного видеоконтента

Онлайн-школа Skyeng разработала решение, позволяющее адаптировать видео на любой язык с учетом уровня языка студента. Благодаря нему решается проблема персонализации контента: студент может не искать контент, соответствующий его уровню знаний, а адаптировать его под себя.

В основе этой технологии лежит несколько решений, позволяющих бесшовно адаптировать видео: Voice cloning, благодаря которому сохраняются оригинальные голоса звучания; Lipsync, подстраивающий артикуляцию говорящего под озвучку. Адаптация лексики происходит на основе нейросетевых модулей от Skyeng. Уже сейчас данное решение позволяет смотреть фильмы и ролики даже при начальном уровне английского языка (A1–A2).

Переработка видеоматериалов с адаптацией текста расширяет возможности изучения английского языка. Благодаря этому Skyeng может лучше персонализировать учебные материалы под уровень конкретного ученика, а также рекомендовать те или иные материалы на основе лексики, которую студенту нужно выучить, чтобы посмотреть интересующие его фильмы, сериалы и т. п.

Уже сейчас Lipsync используется в IT-колледже Skyeng в Чебоксарах. Студенты занимаются по переработанным на английский лекциям по программированию на Python с октября 2023 г.

«Проблема персонализации образовательного контента — одна из главных в образовании. Обучение на материалах, которые не представляют интереса для ученика, зачастую, приводят к тому, что ученик бросает начатое, потому что ему скучно. Данное решение позволяет решить эту проблему, адаптируя необходимый контент для ученика, быстрее и качественнее, чем преподаватель. Уже сейчас мы видим успешные результаты обучения у наших студентов колледжа: 67% уроков “на упрощенном уровне” хорошо усваивается студентами. 33% чаще всего приходится на моменты, где необходимо пояснение от наставников курса», - сказал Георгий Соловьев, основатель ИТ-колледжа для подростков и онлайн-школы Skyeng.

Пока все этапы адаптации и генерации видео производятся вручную, но планируется переход на автоматизацию процессов.

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