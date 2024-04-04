«Второе сердце» Москвы окутали высокоскоростным интернетом

Инженеры «МегаФона» завершили масштабное строительство телеком-инфраструктуры на Большой Кольцевой линии столичного метро. Теперь пассажиры подземки могут свободно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 180 Мбит/с в тоннеле и до 450 Мбит/с — в вестибюлях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы над проектом начались задолго до официального открытия БКЛ, поэтому технические специалисты выстраивали сетевую инфраструктуру с нуля. Достичь такого спектра скоростных характеристик удалось за счет высокочастотного излучающего кабеля, проложенного по всей длине тоннеля. Внешне он никак не отличается от привычных электропроводов на стенах подземки, однако у него есть поперечные прорези, через которые излучается радиосигнал на уровне окон поезда, который напрямую ловят устройства пассажиров.

Высокую скорость передачи данных для множества одновременно подключенных к сети абонентов обеспечивают диапазоны LTE-1800 и LTE-2100. При этом диапазоны LTE-800 и LTE-900 позволяют сигналу надежнее проникнуть внутрь вагона и дают возможность абонентам без пауз совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом.

При этом в вестибюлях высокая скорость достигается в том числе за счет оборудования, поддерживающего диапазон LTE-2600, и технологии Multiple Input — Multiple Output (MIMO) 2х2, которая принимает сигналы от множества абонентов по параллельным каналам связи, что значительно увеличивает ёмкость сети.

«БКЛ стала ключевым и высокотехнологичным проектом метростроения в России и мире. Поездами на линии ежедневно пользуются более миллиона москвичей и гостей столицы, и каждому из них крайне важно оставаться на связи даже под землей. Мы внедрили самые актуальные технологические решения для наших абонентов и гарантировали им стабильную голосовую связь и высокоскоростной интернет без каких-либо прерываний в любой точке города», — сказал директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрей Абрамов.

Большая кольцевая линия стала главным транспортным событием в жизни Москвы за последние 70 лет. БКЛ соединила 34 района Москвы, длина кольца составила 70 км с 31 станцией и тремя электродепо. Проект улучшил транспортное обслуживание 15 млн жителей Москвы и области, позволив им ежедневно экономить до 35-45 минут в дороге.