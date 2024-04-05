31% россиян используют Рунет для чтения новостей

7 апреля 2024 г. Рунету (российскому сегменту интернета) исполняется 30 лет. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили пользователей, какими сайтами они пользуются чаще и что думают о месте России в цифровом мире.

Согласно опросу, сегодня 91% российских пользователей чаще пользуются отечественными сайтами, а 9% – зарубежными. Респонденты чаще всего в Рунете читают новости (31%), общаются в социальных сетях и мессенджерах (28%), потребляют аудиовизуальный контент (26%), ищут информацию (8%) и обучаются новому (7%). Об этом CNews сообщили представители Rambler&Co.

Почти половина респондентов (48%) считают себя обычными пользователями сети, которые просто пользуются интернетом, не углубляясь в технические аспекты. 37% имеют базовые знания, но иногда нуждаются в помощи при взаимодействии с некоторыми сервисами. Каждый одиннадцатый (9%) считает себя продвинутым пользователем и умеет программировать, 6% сами даже создают сайты.

Российские интернет-пользователи перечислили важнейшие плюсы Рунета. 29% отметили высокий уровень безопасности, 26% – продвинутые государственные и банковские сервисы, 23% – низкую стоимость тарифов. 15% нравится высокая скорость соединения, 7% – удобные порталы и маркетплейсы.

Повсеместная цифровизация сервисов вызывает смешанные реакции среди пользователей. 39% относятся к этому скорее положительно при условии безопасности своих данных. 27% однозначно поддерживают этот процесс. 22% остаются нейтральными, в то время как 12% относятся к этому скорее отрицательно, предпочитая бумажные документы и личное общение.

Каждый пятый (20%) называет Россию лидером в мире по цифровизации и развитию интернета. Более трети респондентов (34%) уверены, что уровень развития интернета в России сравним с другими крупными государствами. 30% считают, что стране есть к чему стремиться, 16% отмечают как плюсы, так и минусы сетевой инфраструктуры.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 21 по 28 марта 2024 г., охват составил 91486 интернет-пользователей, среди которых 58% мужчин и 42% женщин.

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Rambler&Co – российский медиахолдинг. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов.