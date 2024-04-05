«Атол Онлайн» обеспечил Ozon 1,5 тыс. облачными онлайн-кассами

«Атол Онлайн» обеспечил маркетплейс Ozon более чем 1,5 тыс. облачными онлайн-кассами. В процессе работы «Атол Онлайн» ежедневно обрабатывает более 8,5 млн чеков. Облачные кассы реализуют безопасное и надежное сохранение данных о фискальных транзакциях, а также позволяют фискализировать чеки в соответствии с требованиями законодательства. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Облачная фискализация является одной из ключевых инноваций в области автоматизации и электронной отчетности в торговле. Технология позволяет осуществлять мгновенную передачу данных о фискальных операциях в режиме реального времени в налоговые органы. Это обеспечивает прозрачность и эффективность работы, а также минимизирует возможность нарушений в сфере фискального регулирования.

Система облачной фискализации позволяет упростить бухгалтерский учет и налоговую отчетность, а также сокращает время на проверку соблюдения фискальных требований. Дополнительное преимущество — быстрый доступ к данным об операциях, что позволяет оперативно реагировать на возможные неполадки или нарушения и немедленно принимать меры для их устранения.

Алексей Краснопольский, директор бизнес-единиц «Атол Онлайн» и «Атол Pay»: «Мы рады сотрудничеству с Ozon и возможности предоставить им современное решение в области фискализации. Облачные онлайн-кассы «Атол Онлайн» внесут свой вклад в обеспечение эффективной и надежной работы».

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«Атол» — разработчик технологий для обмена товарами и услугами в России. Более 22 лет «Атол» помогает продавать, транспортировать, учитывать любую продукцию, принимать платежи и оказывать лучший сервис организациям любого размера: от небольшой торговой точки до крупных розничных сетей и логистических центров. Почти 40% покупок в России совершаются с помощью ПО и оборудования «Атол». Каждая вторая онлайн-покупка проходит через облачный сервис «Атол Онлайн». Продуктовая линейка «Атол» насчитывает более ста комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр. Компания регулярно занимает ключевые позиции в отраслевых рейтингах и входит в четверку лидеров среди крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле (по данным рейтинга CNews). Партнерская сеть «Атол» насчитывает более двух тыс. организаций во всех федеральных округах страны.

Ozon — мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью в России. На площадке представлено более 370 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon активно развивается как интернет-платформа — более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Более 46 млн активных покупателей уже получает заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет тысячам предпринимателей продавать товары в 11 часовых поясах. Ozon активно развивает систему сервисов, комплементарных своему основному бизнесу, — в том числе fintech-продукты и сервис быстрой доставки продуктов Ozon fresh.