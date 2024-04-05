CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

Гостей в Коми будет встречать цифровой гид от МТС

Цифровая экосистема МТС запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Республики Коми. Помощник для путешественников, разработанный сервисом бронирования отелей МТС Travel, подскажет, что обязательно стоит посмотреть в регионе, где остановиться и какие местные блюда попробовать. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам, приезжающим любым видом транспорта, в приветственном SMS-сообщении от «МТС Travel». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-путеводитель расскажет гостям о доступных вариантах культурной программы как на случай короткого визита в Коми, так и для более детального знакомства с регионом. Помимо достопримечательностей Сыктывкара, цифровой гид предлагает туристам посетить такие туристические «магниты», как Столбы выветривания Маньпупунер, Национальный парк «Югыд Ва», Печеро-Илычский заповедник и другие хиты региона.

Особое внимание в онлайн-гиде уделено гастрономии. Местная кухня – одна из визитных карточек региона, без которой впечатления от поездки будут неполными. Путеводитель не только расскажет о гастрономических специалитетах, но и сориентирует путешественников, где их можно попробовать.

«Коми – это очень гостеприимный регион с богатым этнографическим наследием и нетронутой северной природой. В условиях роста популярности внутреннего туризма наш край с каждым годом привлекает все больше путешественников. По данным Росстата в 2023 г. турпоток в Коми увеличился на 7%, и ожидается, что дальше этот показатель также будет расти. Наш цифровой гид поможет гостям по-настоящему познакомиться с регионом, его самобытной культурой и историей, сориентирует, где отдохнуть и поесть, какие достопримечательности посмотреть, в каком отеле остановиться. Мы рады, что, используя возможности экосистемы МТС, можем внести вклад в развитие туристического потенциала нашего региона», — сказал директор МТС в Республике Коми Дмитрий Сидоренко.

Воспользоваться гидом «МТС Travel» могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Коми, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре региона.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Евросоюз проектирует стройку интернет-магистрали через Арктику мимо России

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

9 лучших уличных обогревателей для веранды: хиты продаж

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще