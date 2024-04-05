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«МегаФон» прокачал сеть в местах вдохновения художника Шишкина

Связисты «МегаФона» установили новые телекоммуникационные объекты и модернизировали существующие в поселке Сиверский Ленинградской области. Новое оборудование работает в стандарте 4G (LTE), обеспечивая более десяти тысяч жителей стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с.

Поселок Сиверский раскинулся вдоль берегов чрезвычайно живописной речки Оредеж. Холмистая местность, хвойный лес и оздоровительные источники делают населенный пункт привлекательным для отдыха. Здесь проводили досуг Салтыков-Щедрин, Блок, Ахматова, Репин, а знаменитый художник Иван Шишкин посвятил поселку несколько картин. В хвойных лесах вблизи Сиверского им была написана знаменитая картина «Утро в сосновом лесу».

Сегодня Сиверский – современный коттеджный поселок, в котором проживают более 10 тысяч человек. Строительство новой телеком-инфраструктуры позволило значительно улучшить покрытие сети на всей территории населенного пункта и обновить параметры передачи данных в гаджетах местных жителей. Также инженеры запустили дополнительный слой LTE на существующих базовых станциях, установленных в загруженных локациях поселка. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета выросла до 50 Мбит/с.

«Поселок Сиверский сохраняет свою туристическую привлекательность столетиями, начиная с пятнадцатого века. И сегодня сюда приезжают путешественники со всей страны: с начала года туристический поток вырос практически на четверть. Комфортный и безопасный отдых визитеров во многом зависит от стабильной мобильной связи и быстрого интернета, ведь это не только досуг, но и доступ к информации, навигации и экстренным службам. Поэтому мы планомерно улучшаем мобильную инфраструктуру в туристических локациях по всему региону», – отметил директор «МегаФона» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Максим Токаренко.

«МегаФон» продолжает улучшать покрытие сети в Ленинградской области. В марте этого года специалисты оператора обеспечили мобильной сетью около 20 малых населенных пунктов численностью от нескольких десятков до нескольких тысяч человек.

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