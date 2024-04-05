На связи «13 кордон»: на участке трассы в Елизовском районе запустили скоростной интернет

Абоненты «МегаФона», направляющиеся на Паратунские термальные источники или санаторно-курортную зону Елизовского района, могут оценить высокие скорости передачи данных в своих гаджетах. Новое телеком-оборудование, работающее в нескольких диапазонах, обеспечило стабильное покрытие сети и высокое качество мобильных услуг для жителей и гостей Камчатки. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Данное направление крайне популярно как у коренных жителей Камчатки, так и у гостей региона. В Елизовском районе находятся многочисленные базы отдыха и санатории, расположенные вблизи термальных источников. Кроме того, район богат охотничьими угодьями и местами для рыбалки. Ранее на трассе связи не было, поэтому путешественники и транзитные пассажиры, а также посетители знаменитого кафе-шашлычной «13 кордон» оставались без связи, не могли воспользоваться навигаторами в своих смартфонах, а также при необходимости вызвать помощь.

Установленный телеком-объект работает сразу в двух диапазонах частот. Среднечастотный обеспечивает оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и скорость мобильного интернета, а низкочастотный - уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории участка трассы «Нагорный – Мирный» в Елизовском муниципальном районе.

«В настоящее время ситуация с покрытием автомобильных дорог общего пользования сотовой связью остается сложной. Главным образом развитию инфраструктуры вдоль дорог препятствует удаленность трассы от населенных пунктов и сложность организации энергоснабжения объектов связи. Однако мы понимаем, как важно здесь развитие сети связи не только для жителей, но и для гостей полуострова. Этот участок дороги ведет к популярным туристическим местам, поэтому надежная сотовая связь повышает безопасность и, конечно, позволяет оставаться на связи с близкими», – сказал заместитель министра цифрового развития Камчатского края Виталий Батурин.

«Развитие туристического кластера региона включает в себя не только строительство дорог, баз отдыха и магазинов. Наличие стабильной и качественной сотовой связи, как в местах отдыха, так и на дорогах к ним, позволит обеспечить привычный уровень комфорта и безопасности для гостей Камчатского края», – отметила директор «МегаФона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.

Министерством цифрового развития Камчатского края совместно с операторами связи реализуются проекты, направленные на покрытие автомобильных дорог общего пользования сотовой связью. Антенно-мачтовое сооружение установлено в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина и реализации государственной программы «Цифровая трансформация в Камчатском крае».

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.