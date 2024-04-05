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Сервис «Мой голос» от «Росатома» и платформа «Росмолодежь.События» продлили партнерство

АО «Гринатом», ИТ-интегратор Госкорпорации «Росатом», и Форумная дирекция Росмолодежи договорились о продолжении партнерства по использованию разработанного в «Гринатоме» сервиса «Мой голос». Ранее решение уже использовалось при проведении образовательных форумов, входящих в линейку платформы «Росмолодежь.События». В 2024 г. сервис будет доступен участникам и организаторам форумного сезона для сбора обратной связи, проведения опросов и голосований. Об этом CNews сообщили представители АО «Гринатом».

«Мой голос» – это сервис для интерактивных онлайн-опросов. Он дает возможность создать опрос через удобный конструктор и пригласить к участию всех желающих. Участники могут получить доступ к опросу через QR-код, что особенно удобно для массовых мероприятий, или по ссылке. Результаты голосований доступны в онлайн-режиме в интерактивной визуализации, организаторы могут вывести их на экран для понимания настроений аудитории или развития дискуссии. Решение внесено в единый реестр российского ПО.

«Наше сотрудничество с сервисом «Росатома» началось в апреле 2023 г. За это время продукт атомной отрасли был доступен 27 форумам линейки «Росмолодежь.События». Сервис позволил участникам мероприятий лучше усвоить образовательную программу, взглянуть на полученную информацию по-новому. “Мой голос” помог организаторам поддерживать динамику мероприятий, достичь целей форумов через интерактив», – сказала руководитель федеральной Дирекции Форумов Росмолодежи Екатерина Антонова.

В 2024 г. платформа выступит организатором 43 мероприятий в 27 регионах России с общим количеством участников более 50 тыс. человек.

«Функционал сервиса позволяет использовать «Мой голос» на мероприятиях любого типа. На просветительских форумах могут оказаться полезными форматы квизов, облака слов из впечатлений участников или традиционный сбор обратной связи. Мы рады, что наш сервис оказался востребован на форумах Росмолодёжи, и с удовольствием продолжаем сотрудничество с федеральной платформой», – сказала менеджер продукта «Мой голос» Центра цифровых HR-технологий АО «Гринатом» Юлия Казакова.

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АО «Гринатом» – ИТ-интегратор и общий центр обслуживания госкорпорации «Росатом». Компания ведет разработку собственного ПО, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, разработку программных роботов, занимается проектным управлением, импортозамещением, применяет искусственный интеллект и машинное обучение.

«Росмолодежь.События» – специальная платформа Федерального агентства по делам молодежи («Росмолодежь»), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнеров. Платформа включает как образовательные программы (линейку форумов платформы «Росмолодежь.События»), так и единовременные масштабные события.

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