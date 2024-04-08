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«Азбука вкуса» запустит первые дарксторы

Технологическим партнером ритейлера стала «Яндекс Лавка». Сервис выходит на B2B-рынок с технологичными решениями для стороннего ритейла. Об этом CNews сообщили представители «Азбуки вкуса».

«Азбука вкуса» стала первым партнером нового сервиса «Яндекс Лавки» по продаже собственных технологий сетевым ритейлерам. С помощью решений «Лавки» «Азбука вкуса» планирует запустить пилотные дарксторы в Москве. Это позволит компании повысить качество и скорость сборки покупок, а также уменьшить нагрузку на свои офлайн-магазины, в которых сейчас собирают онлайн-заказы.

Благодаря дарксторам ритейлер сможет привозить товары покупателям от 30 минут. С такой доставкой будет доступно около 7 тыс. товаров — ассортимент подобран на основе покупательского спроса и будет включать в себя готовую еду собственного производства ритейлера. Качество сборки, сервиса и доставки будет обеспечено силами сотрудников и курьеров «Азбуки вкуса».

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