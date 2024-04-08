Чем выше зарплата, тем меньше конфликтов на работе

Число неконфликтных руководителей растет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

У 41% работающих есть опыт служебных конфликтов: 28% назвали инициатором последней ссоры коллег, 9% — других участников рабочего процесса и лишь 4% — себя.

Конфликты с руководством случались у 42% работающих россиян: 31% работающих винит в этом начальство, 5% — других людей. 6% признались в том, что сами инициировали последнюю ссору.

Среди представителей руководящего состава о ссорах рассказали 37% опрошенных: 21% руководителей винит в конфликтах подчиненных, 10% назвали инициатором себя, еще 6% — других участников рабочего процесса.

47% россиян не конфликтуют с коллегами, 48% респондентов — с руководством. Год назад терпением отличались 49 и 51% опрошенных соответственно. Неконфликтных руководителей за год стало чуть больше: 57% сегодня против 52% в прошлом году.

Мужчины конфликтуют на работе чаще женщин и чаще не стесняются признавать инициаторами ссор с коллегами и руководством себя. Менее конфликтны в работе россияне, которые зарабатывают больше.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 388. Время проведения: 22 марта — третье апреля 2024 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу и коллег/руководство. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.