Для туристов в Костромской области запустили бесплатный цифровой гид

Компания МТС сообщает о запуске онлайн-путеводителя для гостей Костромской области. Онлайн-помощник для туристов разработан сервисом бронирования МТС Travel и подскажет, что обязательно стоит посмотреть в городе и области, где остановиться и какие местные блюда попробовать. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам, приезжающим любым видом транспорта, в приветственном SMS-сообщении от МТС Travel. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С помощью цифрового гида путешественники узнают, чем богата сырная столица и ее окрестности. Онлайн-путеводитель расскажет, где живет Снегурочка, как добраться до усадьбы Островского, где был призван на царство Михаил Романов. Также туристам предлагают попробовать местные сыры, отыскать сказочный терем, самостоятельно сделать украшения из золота или серебра, покормить с рук молодых лосей и узнать все о единственном в России шоу фейерверков, которое каждый год проводится в Костроме.

В путеводителе можно найти как самые популярные, так и небанальные локации. Например, любителям активного отдыха обязательно стоит пройти по туристическому маршруту «Тропой Ивана Сусанина» от Домнино до Исуповского болота или совершить увлекательную речную прогулку к Ипатьевскому монастырю на теплоходе. В гиде есть и рекомендации для рыбаков, которые часто приезжают в Костромскую область – здесь перечислены лучшие места для речной и озерной рыбалки, где водятся сомы, плотва, карась, лещ, сазан и чехонь.

Любителям гастрономического туризма онлайн-гид предлагает попробовать костромскую черную соль и узнать секреты ее производства, продегустировать лосиное молоко, отведать костромской варенец – кисломолочный продукт кремового цвета с карамельным вкусом, насладиться галичской щукой, которую сперва жарят и запекают, а потом добавляют в уху.

«Каждый год поток туристов в Костромскую область растет. Наша цель – с первых минут пребывания в регионе заинтересовать гостей области и помочь им найти подходящие для себя развлечения. В этом поможет наш SMS-гид, в котором собраны главные достопримечательности региона, локации для любителей экстрима, культурные мероприятия и, конечно же, подборки ресторанов, где можно попробовать блюда местной кухни. Еще один приятный бонус – список отелей и хостелов, которые можно забронировать через МТС Travel и вернуть часть расходов с помощью кешбека. Порадует гид и ваших родных, ведь в нем есть подборка сувениров, которые вы можете привезти из поездки в подарок», - отметил директор МТС в Костромской области Рамиль Мусаев.

Бесплатно воспользоваться гидом могут абоненты всех операторов. Онлайн-путеводитель планируется регулярно дополнять новой информацией о достопримечательностях региона, маршрутах, истории, традициях и культуре края, гастрономических и других особенностях Костромской области.

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МТС Travel (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.