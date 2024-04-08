Клиенты Tele2 оплатят кофе в «Яндекс Лавке» накопленными минутами

По данным big data Tele2, москвичи стали активнее обращаться к сервисам доставки: месячное количество уникальных пользователей в январе 2024 г. увеличилось на 16% относительно января 2023 г. Кроме того, оператор отмечает, что среди московских клиентов сервисов доставки мужчин на 6% больше, чем женщин, – в январе 2024 г. их доля составила 53%. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Учитывая потребительские тренды, Tele2 формирует новые предложения для обмена накопленных минут. В этот раз оператор запускает партнерство с сервисом доставки продуктов «Яндекс Лавка». С восьмого апреля клиенты Tele2 могут обменять накопленные минуты и заказать чашку кофе домой, на работу или в другую точку Москвы. Оператор следует своей стратегии lifestyle enabler и предугадывает запросы клиентов, вписываясь в их стиль жизни. Благодаря коллаборации Tele2 и «Яндекс Лавки» москвичи могут не только закрыть потребность в быстрой доставке качественного и горячего напитка, но и обменять накопленные минуты. Так, неиспользованное время на разговоры трансформируется в приятный бонус.

Воспользоваться предложением можно до конца мая: для этого необходимо обменять 300 накопленных минут на любой напиток из категории «Горячий кофе» – в акции участвуют как классические напитки, так и с добавлением сиропов. Клиент может конвертировать минуты в приложении «Мой Tele2», далее полученный промокод необходимо применить при оформлении заказа в приложении «Яндекс Лавки».

***

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2023 г. абонентская база компании составила 48,1 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

«Яндекс Лавка» — сервис доставки продуктов и товаров для дома от 15 минут. Заказ можно сделать на lavka.yandex.ru и в приложениях «Лавки», Go, «Еды», «Маркета» для iOS или Android. Сервис управляет сетью из более чем 500 дарксторов (небольших пунктов хранения), откуда курьеры доставляют заказы в ближайшие дома и офисы. Лавка работает под собственным брендом в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а также в нескольких городах Подмосковья и Ленинградской области. Сервис также развивает международное направление.