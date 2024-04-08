Продажи через мобильное приложение «Зоозавр» выросли на 52%

Сеть магазинов товаров для животных «Зоозавр» в 2023 г. зафиксировала существенный рост продаж через мобильное приложение: за год объем товарооборота мобильного приложения вырос более чем на 50%, а доля мобильного приложения от всех онлайн-продаж сети выросла на 10 процентных пунктов и на сегодняшний день составляет 65%. Об этом CNews сообщили представители «Детского мира».

По сравнению с 2022 г. количество установок приложения выросло более чем в пять раз, количество активных пользователей превысило 350 тыс. человек, а количество заказов, оформленных через этот канал, составило более 300 тыс.

Наибольшее количество заказов через мобильное приложение зафиксировано на неделе распродажи 11.11: в пиковые дни число заказов превышало 2 тыс. за день, это на 30% больше чем показатели 2022 г. Чаще всего покупатели приобретали корм и лакомства для кошек – более 60%, корм и лакомства для собак – более 32%, а также корм и сопутствующие товары для грызунов – почти 3%. Кроме того, рекордно вырос спрос на одежду и обувь для животных. Рост год к году составил более 150%.

Самыми популярными покупками стали корм для стерилизованных кошек – более 1 млн упаковок, а также корм для собак с чувствительным пищеварением – почти 45 тыс. упаковок за год. В категории «Одежда и обувь» наибольшей популярностью пользовались попоны, куртки, комбинезоны и ботинки для собак бренда Zoozavr – за 2023 г. было продано более 32 тыс. товаров.

По данным аналитиков сети, самыми активными пользователями приложения «Зоозавр» являются женщины в возрасте от 35 до 54 лет. В месяц они тратят в среднем 3 тыс. руб. на покупки товаров для домашних питомцев. Наибольшее количество заказав в приложении пользователи совершают в рабочие дни с 11 до 14 часов.

Среди всех городов России чаще всего зоотовары покупают в Москве, Краснодаре и Самаре.

В 2023 г. собственной командой разработчиков в приложении добавлена опция персонализации главной страницы в зависимости от выбранного пользователем питомца, расширены товарные рекомендации, добавлена возможность оставить фотоотзыв о понравившемся товаре, а также перейти на электронные чеки.

«Зоозавр» продолжает развивать омниканальную бизнес-модель и предлагает покупателям все более широкий выбор каналов для оформления и получения заказов. Мы стараемся сделать ассортимент нашего магазина максимально доступным и актуальным, наращиваем долю СТМ во всех категориях товаров, особенно в кормах для кошек и собак, лакомствах и в фэшн-сегменте. Мобильное приложение за прошедшие два года существенно улучшилось с точки зрения клиентского опыта, что подтверждается стабильно растущим количеством активных пользователей и заказов», – сказал Федор Зюзиков, управляющий директор сети магазинов «Зоозавр».

Мобильное приложение «Зоозавр» доступно для скачивания в App Store и Google Play. Разработкой, сопровождением и развитием мобильного приложения «Зоозавр занимается технологическое подразделение ритейлера – «Дм-тех» (входит в ГК «Детский мир»).