Аналитика МТС Travel: почти в два раза год к году выросло число поездок на горнолыжный курорт на Алтае

Сервис для путешествий МТС Travel на базе обезличенной Big Data МТС проанализировал поездки россиян на горнолыжные курорты внутри страны с декабря 2023 г. по март 2024 г. Выяснилось, что наиболее активно растет интерес россиян к горнолыжным комплексам в Сибири и Заполярье. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel.

При этом половина от всех поездок в этом сезоне были в горный кластер Сочи. Еще 13,5% от общего турпотока на ГЛК по стране приходятся на поездки в республику Карачаево-Черкесия – там находятся курорты Архыз и Домбай. Тройку наиболее популярных для катания регионов в этом сезоне замыкает Кабардино-Балкария – в Приэльбрусье было совершено 7,5% от всех поездок на горнолыжные курорты. Таким образом 71% поездок были на курорты Юга и Северного Кавказа, год к году турпоток туда вырос на 10%.

Топ-10 регионов-лидеров по турпотоку (в количестве поездок), доля от всех поездок на горнолыжные курорты в декабре 2023 – марте 2024 г.: Краснодарский край 50%; Карачаево-Черкесская Республика 13,5%; Кабардино-Балкарская Республика 7,5%; Кемеровская область 6%; Республика Татарстан 3%; Мурманская область 3%; Республика Алтай 3%; Саратовская область 2,5%; Иркутская область 2%; Сахалинская область 2%.

Пятерка наиболее популярных регионов для катания год к году не изменилась. При этом Республика Алтай в прошлом году в топ-10 не входила, а в этом сезоне оказалась на седьмой строчке. С шестой на седьмую строчку в ТОПе поднялась Мурманская область.

Изменения произошли за счет возросшей популярности определенных курортов. Сильнее других выросло число поездок на «Манжерок» (Республика Алтай) – год к году почти вдвое (на 78%). Такая динамика объяснима – в декабре 2023 г. состоялось официальное открытие комплекса, в том числе множества объектов инфраструктуры для катания.

На втором и третьем местах по росту популярности два курорта в Заполярье (Мурманская область): Большой Вудъявр и Кукисвумчорр. Число поездок туда выросла год к году на 25% и 23,5% соответственно.

В пятерку курортов по приросту поездок также входят Домбай в Карачаево-Черкесии (+20% поездок год к году) и Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии (тоже +20% поездок).

В целом число поездок россиян на горнолыжные курорты в стране выросло год к году на 7%. В этом сезоне (декабрь 2023 г. – март 2024 г.) россияне проводили в среднем по шесть дней в горах, по сравнению с прошлым сезоном показатель не изменился.

В декабре 2023 г. – марте 2024 г. 30% всех поездок на ГЛК совершили жители столичного региона (Москвы и Московской области). На втором месте среди регионов России, откуда было совершено больше всего поездок, Краснодарский край с долей 6,5%. Третье место по активности жителей разделяют Ростовская и Новосибирские области – из этих регионов было совершено по 6% поездок.

Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС о поездках в 22 наиболее крупных горнолыжных курорта России. В исследовании приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион после 1 декабря и вернувшиеся обратно до 1 апреля в 2022-2024 годах. В анализе учитывались поездки длительностью от одной до 14 ночевок, исключались частотные поездки в один и тот же регион.

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