«Фитбейс» запустила мультиканальный клиентский чат для фитнес-клубов и студий

Компания «Фитбейс», развивающая экосистему цифровых сервисов для фитнес-индустрии, запустила «Фитбейс Чат» — интегрированный с CRM-системой канал коммуникации с клиентами на базе основных мессенджеров и социальных сетей. Это позволит руководителям клубов контролировать работу менеджеров, а сотрудникам — взаимодействовать с клиентами из одного окна. Об этом CNews сообщили представители «Фитбейс».

«Фитбейс Чат» — это собственная разработка «Фитбейс». Решение позволяет интегрировать чаты WhatsApp, ВКонтакте, Telegram и Instagram* в экосистему сервисов «Фитбейс» — CRM-систему, мобильные приложения для тренеров и клиентов.

Мультиканальный чат позволяет сотрудникам общаться с действующими членами клуба внутри экосистемы «Фитбейс», а также отвечать на входящие сообщения от потенциальных клиентов прямо из окна диалога CRM.

«Новый сервис решает несколько задач фитнес-клубов и студий. Первая — контроль работы менеджеров: насколько оперативно они отвечают на входящие сообщения, придерживаются ли скриптов, к какому результату приводит коммуникация и почему. Исследования показывают, что скорость ответа прямо пропорциональна конверсии в продажу. Вторая задача — организация работы менеджера в формате единого окна, когда не нужно постоянно переключаться между системами и устройствами. Это повышает эффективность их работы, снижает количество ошибок и риск потери информации», — сказал основатель «Фитбейс» Василий Суворов.

Так, при общении с действующим клиентом менеджер из окна диалога «Фитбейс Чата» видит всю информацию о нем, включая историю посещений и покупок. Новый сервис позволяет частично автоматизировать коммуникацию: настроить рассылку уведомлений об окончании действия абонемента, запланированном занятии, долгом отсутствии в клубе и т.д. Кроме этого, интеграция с популярными мессенджерами и соцсетями позволяет клубу собирать в CRM все лиды и повысить процент конверсии их в клиентов.

Во II квартале 2024 г. планируется внедрить «Фитбейс Чат» в мобильное приложение клиента и тренера. Благодаря этому клиенты смогут быстро получать обратную связь от фитнес-клуба, а клуб — обезопасит свою базу контактов, поскольку тренеру и клиенту не придется обмениваться личными контактами.

Интерфейс «Фитбейс Чата» создан с использованием привычных элементов популярных мессенджеров. Каждый клуб может сегментировать базу контактов по сегментам с помощью папок, например: бывшие клиенты, действующие члены клуба, потенциальные клиенты и т.д. Есть возможность создавать групповые чаты и оставлять реакции. Кроме этого, доступны инструменты поиска и аналитики, которые позволяют увидеть, какая работа была проведена с определенной группой клиентов.

Внедрение в работу менеджеров отдела продаж бизнес-процессов, где четко прописан алгоритм взаимодействия с клиентом через мессенджеры, позволяет сэкономить до 25% на фонде оплаты труда администраторов и менеджеров. Это происходит за счет того, что за одну единицу времени менеджер может обрабатывать гораздо большее количество контактов и выполнять больше необходимых сервисных действий.

«Мессенджер становится основным способом коммуникации, который предпочитают клиенты. Поэтому для клубов интеграция с ними необходима. Чтобы не зависеть от разработчиков сторонних продуктов, предлагающих интеграцию, мы разработали собственное решение. Это позволило нам снизить себестоимость сервиса и предложить рынку конкурентоспособные тарифы, которые комфортны даже для небольших студий. Цена зависит не от количества интегрируемых мессенджеров, а только от числа активных диалогов. Это позволяет клубам использовать все возможные каналы коммуникации», — сказала Анастасия Гулянина, директор по развитию «Фитбейс».

Новая функциональность доступна клиентам «Фитбейс» с марта 2024 года.

Запуск нового сервиса позволит компании увеличить выручку на 10% по итогам года.

«Наша миссия — увеличение срока жизни фитнес-студий, который сейчас составляет в среднем 1,5-2 года. Для этого мы развиваем комплексный продукт, все сервисы которого повышают эффективность и устойчивость бизнеса, увеличивают его жизнеспособность на долгой дистанции. Чем больше инструментов для выстраивания комфортных отношений с клиентами мы предоставим, тем больше у фитнес-клубов и студий шансов увеличивать выручку и развиваться», — сказал Василий Суворов.

* Instagram, продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией в России.