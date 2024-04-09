«МегаФон» ускорил связь для ульяновских энергетиков

Мобильная передача данных на скорости до 80 Мбит/c стала доступна в промышленной зоне Заволжского района Ульяновска. К апрелю 2024 г. оператор запустил здесь новое телеком-оборудование и увеличил площадь покрытия. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В первую очередь высокие скорости начали действовать на территории ТЭЦ №2. Станция обеспечивает теплом и электроэнергией городские авиационно-промышленные предприятия и жилой массив с многотысячным населением. Число ее сотрудников превышает 250 человек. Кроме того, улучшения ощутимы в районе 7-го, 9-го, 26-го и 28-го Инженерных проездов, проезда Максимова, Димитровградского шоссе, а также вблизи Ульяновского металлопрофильного завода.

«Мы строим телеком-объекты там, где в этом высока потребность. Развитие сети в Заволжском районе позволило занятым здесь специалистам пользоваться необходимыми цифровыми сервисами без задержек, оперативнее решать рабочие вопросы и оставаться на связи с родными. А на производствах расширились возможности для внедрения передовых технологий», — сказал директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин.

Чтобы стабильное интернет-соединение действовало на улице и внутри зданий, на новом оборудовании связисты использовали средний диапазон частот. Он дает уверенный сигнал и достаточную емкость для обслуживания абонентов. Также были задействованы низкие частоты для обеспечения максимального покрытия.

После проведенных работ на предприятиях областной столицы увеличилась зона действия технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает чистый звук, мгновенное соединение, одновременное общение по телефону и нахождение в Сети. Технологию не нужно подключать дополнительно, достаточно активировать в настройках смартфона.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.