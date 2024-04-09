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Проект NtechLab победил в ИT-конкурсе «Digital Awards РБК Петербург»

Решение на основе искусственного интеллекта, разработанное специалистами NtechLab для грамотного планирования транспортных и туристических потоков, победило в конкурсе «Digital Awards 2023 РБК Петербург». Еще один проект компании по мониторингу экологичного состояния мусорных контейнерных площадок попал в шорт-лист премии, которая ежегодно выявляет самые высокотехнологичные проекты России.

Решение для грамотного планирования транспортных и туристических потоков победил в номинации «Безопасность и кибербезопасность / Транспорт и логистика». С его помощью городские власти могут, например, выявить загруженность остановок и оптимизировать маршруты общественного транспорта или скорректировать инфраструктуру малопосещаемых зон отдыха.

Сервис мониторинга экологичного состояния мусорных контейнерных площадок вошел в шорт-лист номинации ESG. Здесь искусственный интеллект выявляет переполненность или поврежденность контейнеров, поджоги мусора, сигнализирует о припаркованных автомобилях, которые мешают подъезду мусоровозов.

«Нам очень важно, что эксперты такого уровня отметили нашу компанию сразу в двух номинациях. Комфортные, безопасные и экологичные города — это одно из направлений применения искусственного интеллекта, над которыми мы активно работаем. Поэтому для нас особенно важными стали победа и попадание в шорт-лист именно в этих номинациях», — рассказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

NtechLab — мировой лидер в разработке решений для видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта, многократный победитель международных конкурсов (в частности, престижного Face Recognition Vendor Test от NIST). Компания реализовала масштабные проекты для государства и бизнеса в 34 странах и 62 регионах России, разрабатывая решения для умных городов, здравоохранения, промышленности, транспорта и других сфер.

erid:erid: LjN8JwJtmРекламодатель: ООО «НTех Лаб»ИНН/ОГРН: 7710499161 / 1157746622109Сайт: http://ntechlab.ru

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