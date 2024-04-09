Резидент «Сколково» обеспечит безопасность транзакций для крупнейшего банка Киргизии

Компания SafeTech, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработала платформу PayControl, которая помогает противостоять основным видам угроз для клиентов банков, включая перехват SIM-карт, фишинг, подмену документов и социальную инженерию. Платформу уже интегрировал в свою систему «Оптима Банк» — лидер банковского сектора Киргизии по размеру активов и депозитов. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Платформа PayControl сочетает в себе простоту использования и высокую степень безопасности. Для подтверждения платежа или перевода достаточно одного нажатия на экран смартфона — процедура занимает всего 2 секунды. При этом решение резидента «Сколково» намного удобнее и безопаснее SMS, push-кодов и других классических средств подтверждения. Для обеспечения максимальной защиты используется асимметричная криптография, а также система безопасного хранения ключей электронной подписи.

«В 2022 г. в Бишкеке при поддержке Sk Fintech Hub прошла конференция “Современный цифровой банк и его экосистема. Создавать, развивать и защищать”, организованная SafeTech. Председателю Кабинета Министров и руководству ведущих банков Кыргызстана были продемонстрированы передовые разработки наших компаний-резидентов в финтехе, автоматизации банковских процессов, кибербезопасности и управления финансами. Уже тогда крупнейший банк республики высказал интерес к решению SafeTech, который через полтора года превратился во внедрение продукта», — сказал Павел Новиков, директор Skolkovo Fintech Hub.

«Современный Кыргызстан — это страна, где банковский рынок стремительно меняется: происходит модернизация национальной платежной системы, развиваются цифровые технологии, растет количество банковских карт, доля безналичных расчетов. Меняются и представление о безопасном подтверждении транзакций и мы рады, что уже второй банк республики в заботе о клиентах решил внедрить PayControl для защиты их платежей», — сказала Дарья Верестникова, коммерческий директор SafeTech.

«“Оптима Банк” всегда стремился быть современным, отслеживать нововведения банковской отрасли и, внедряя их, улучшать качество сервиса для клиентов. Использование инновационного решения PayControl, гармонично сочетающего в себе безопасность и комфорт, - еще один шаг в этом направлении», — сказал Адильхан Баялин, советник председателя правления ОАО «Оптима Банк».

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«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) – инновационный центр, играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и многие другие. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На первое марта 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 4 тыс. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тысяч.

SafeTech — разработчик инновационных решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота, поставщик решений крупнейших мировых производителей программных и аппаратных средств для обеспечения информационной безопасности. Компания работает на рынке 12 лет, ее продукты внедрены более чем 70 банках, включая 10 крупнейших. Компания отмечена 13 индустриальными премиями, в том числе как «Самая инновационная компания в финансовой сфере».

«Оптима банк» — банк в Киргизии. Являясь универсальным банком, он предлагает юридическим и физическим лицам широкий спектр банковских продуктов и услуг, гибкую тарифную политику, техническую поддержку банковских операций с использованием современных технологий. Основан в 1992 г., имеет более 60 отделений во всех областях страны.