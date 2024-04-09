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Сервис CloudTips обновил функциональность для стримеров

CloudTips, банковский сервис для безналичных чаевых и донатов от «Тинькофф» и CloudPayments, обновил функциональность для стримеров. Теперь контент-мейкеры могут использовать два виджета: для сбора донатов и для уведомления об их получении во время трансляции. Оба виджета интегрируются через систему OBS studio и ее аналоги.

Для стримеров комиссия составляет от 0%, а для плательщика не обязательна. Контент-мейкер может вывести средства день в день на банковскую карту РФ или продолжить копить.

Стример в личном кабинете CloudTips может создать платежную ссылку для приема донатов, чтобы собирать на конкретную цель и монетизировать контент.

Платежная форма включает четыре метода оплаты: банковская карта, Tinkoff Pay, «Яндекс Пэй» и СБП. Стример может самостоятельно кастомизировать форму: добавить логотип, текст цели, например «Коплю на микрофон», настроить сумму, которую плательщик может оставить. По умолчанию стоит произвольная сумма, но можно задать минимальный или желаемый донат.

Также стример может настроить в платежной форме сбор информации об отправителе доната, которая будет озвучена в уведомлении. Например, имя и комментарий.

В личном кабинете CloudTips стример может настроить прогресс-бар по сбору средств, который будет показываться во время трансляции. Визуал также можно кастомизировать: описание цели, ограничение по времени, необходимую сумму и какой процент уже собран.

Стример в личном кабинете CloudTips может создать до 10 целей, на которые хочет накопить. Во время трансляции происходит сбор на одну цель, но ее можно заменить во время стрима. Например, если к середине трансляции собрана нужная сумма, то можно активировать новую цель в личном кабинете. При этом ссылка не изменится.

Стример может настроить звуковое уведомление о получении доната во время трансляции. Для этого достаточно в личном кабинете CloudTips указать длительность уведомления, громкость и скорость речи, а также добавить изображение или гиф, которые будут отображаться во время стрима.

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