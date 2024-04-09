Вахтовые поселки в арктической зоне Якутии «МегаФон» подключил к 4G

Высокоскоростной мобильный интернет 4G запустили инженеры «МегаФона» на производственных участках прииска Маят и в четырех вахтовых поселках АО «Алмазы Анабара» - якутского предприятия по добыче алмазов на россыпных месторождениях (входит в состав АК «АЛРОСА»). Работникам, вахта которых длится несколько месяцев в условиях Крайнего Севера, теперь удобно общаться с родными с помощью мессенджеров и цифровых звонков VoLTE, а также оперативно решать рабочие вопросы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор модернизировал три базовые станции, развернув на существующем телеком-оборудовании дополнительные диапазоны частот. Это обеспечило для абонентов стабильное подключение, широкую зону покрытия и высокую скорость передачи большого объема данных в сети 4G. Ранее вахтовикам на участках вблизи поселений Эбелях, Сыскылах Анабарского улуса и Талахтах Оленекского улуса в сети «МегаФона» была доступна только голосовая связь. На участке Моргогор специалисты установили новый телеком-объект в нескольких диапазонах частот и также запустили здесь связь четвертого поколения.

Анабарский и Оленекский улусы, где круглый год идет добыча алмазов, находятся в арктической зоне, где вечная мерзлота, экстремальный климат и сложная логистика. Зимой температура здесь опускается до -60°, и несколько месяцев длится полярная ночь. В партнерстве с алмазодобывающим предприятием, ведущим обустройство и эксплуатацию участков, специалисты «МегаФона» улучшили качество голосовой связи, подключили высокоскоростной мобильный интернет на производственных площадках и в вахтовых жилых комплексах. Это позволило обеспечить более комфортное пребывание вахтовиков в рабочих поселках — теперь они смогут общаться по видеосвязи, оперативно получать новости и госуслуги в электронном виде и разнообразить форматы отдыха.

«Мы активно работаем над расширением покрытия 4G в арктической зоне Якутии, подключаем современный цифровые сервисы для добывающих предприятий и вахтовых поселков. Качественная связь помогает повысить оперативность рабочих коммуникаций, а в будущем может стать базой для цифровизации производственных процессов. Запуск LTE позволил существенно ускорить передачу данных на этих производственных объектах», - сказала руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Мария Харлампьева.

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АО «Алмазы Анабара» является предприятием по добыче алмазов на россыпных месторождениях. В настоящее время разработка месторождений осуществляется на двух приисках Маят и Молодо. Для работы на них обустроены пять стационарных вахтовых поселков, где может проживать до 2000 человек. Большинство работников промышленного предприятия — жители сельских районов Якутии, в том числе арктических улусов.

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.